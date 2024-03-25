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Поновлення дамби ДніпроГЕС потребує років - в Укргідроенерго розкрили масштаби удару

Юлія Закрепа
25 березня 2024, 12:11
Через атаку РФ на дамбі пошкоджене автодорожнє полотно, підкранові балки, де кран підіймає затвори, аби пропускати воду.
Поновлення дамби ДніпроГЕС потребує років - в Укргідроенерго розкрили масштаби удару
Коли відновлять ДніпроГЕС у Запоріжжі / колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smygal, Вікіпедія

Ігор Сирота, генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго", зазначив, що станцію швидко відновити не вдасться, бо після розбору завалів у машинному залі можна буде детальніше говорити про наслідки.

"На жаль, усунення пошкоджень Дніпрогес - питання не дуже швидкого часу. На сьогодні ми поки що намагаємося демонтувати залишки перекриття стелі та стін машинного залу, які розбиті та нахилилися. Тому ми не можемо розібрати машзал поки не демонтуємо перекриття, а там висота понад 35 метрів, щоб потім можна було розбирати самі завали у машзалі. Разом з головою ВА Іваном Федоровим 23 березня у Запоріжжі провели нараду та попросили ДСНС надати допомогу по ліквідації перекриття. Потім ми будемо розчищати завали та дивитися, бо на сьогодні поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки. Ми не зможемо відновити швидко цю станцію", - сказав гендиректор "Укргідроенерго" для "Еспресо".

За його словами, шкоди завдано чималої, прилетіло понад 6 ракет по самій станції, до того ж пошкоджене автодорожнє полотно, підкранові балки, де кран підіймає затвори, аби пропускати воду.

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"Думаю, протягом тижня нам вдасться розібрати ці всі завали й тоді більш детально зможемо говорити про наслідки. Але є багато попадань у самі агрегати, згоріло обладнання, тобто роботи є багато. Сьогодні оцінити у часі та фінансово ще не є можливим. Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це у часі від 18 до 24 місяців. Крім того, демонтаж та монтаж потребує певного часу. Ми розуміємо, в які рамкові часи заходимо, щоб відновити станцію. Я вже не говорю про те, що потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто будувати новий машзал. А ми ще подивимося, що відбувається на 4-х поверхах внизу станції, де 25-30 метрів глибини, але це вже після розбору завалів. Тоді ми зможемо дати через днів 10 приблизну оцінку вартісним показникам, що потрібно", - резюмував Ігор Сирота.

Удар по дамбі ДніпроГЕС у Запоріжжі: що відомо

Нагадаємо, що 22 березня РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС у Запоріжжі. На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. В Укргідроенерго повідомили, що ситуація на дамбі станції контрольована - загрози прориву немає.

Стало відомо, що у ДніпроГЕС влучили 8 ракет. В Офісі генпрокурора повідомили, що в саму ГЕС влучили 8 разів - тобто 8 ракет. Об'єкт дійсно тимчасово виведений з ладу і пошкодження дуже значні. Небезпеки для громадян немає.

22 березня РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти понад годину атакували Запоріжжя. За попередніми даними, зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено. Рух автодорожнім переїздом дамби Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

ДніпроГЕС - що про неї відомо

Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія.

Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.
Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.
У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено.

Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

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