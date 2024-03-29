Росія атакувала Канівську та Дністровську ГЕС: Зеленський терміново скликав Ставку

Президент України повідомив, що російські терористи знову били по українській енергетиці.

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Росія атакувала Канівську та Дністровську ГЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 29 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко.

"Виклики дуже серйозні. Російські терористи знову били по українській енергетиці. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах", - зазначив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Президент України повідомив, що цієї ночі країна-агресорка Росія атакувала Канівську та Дністровську ГЕС.

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"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що одним із головних питань на Ставці були контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

"На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію", - додав він.

Атака РФ по Україні 29 березня: що відомо

Нагадаємо, що 29 березня Росія обстріляла Україну ракетами та "шахедами". Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України. Пізніше злетіли 3 МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Ракети залетіли через Харківську область у бік Полтавської.

У ЗСУ розповіли про підготовку росіян до масованої атаки. Наталія Гуменюк зазначила, що під час нічної атаки ворог атакував Південь дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти та критична інфраструктура.

Під час ракетного удару 29 березня російські окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах, в Укренерго розкрили наслідки. У Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень.

Сили ППО знищили 84 повітряні цілі. Об'єктом російської атаки став паливно-енергетичний сектор України, повідомили у Повітряних силах. Країна-агресорка застосувала різні типи ракет та ударні БПЛА. Загалом - 99 засобів повітряного нападу.

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