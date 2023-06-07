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Підрив Київської ГЕС: експерт розповів чи зможуть росіяни уразити дамбу

Юлія Куришко
7 червня 2023, 10:42 оновлено 7 червня, 10:47
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Загроза існує для будь-яких значущих інфраструктурних обʼєктів, допоки РФ продовжує агресію проти України.
Підрив Київської ГЕС: експерт розповів чи зможуть росіяни уразити дамбу
Гончар розповів чи росіяни зможуть підірвати Київську ГЕС / колаж: Главред, фото: Укрінформ, скріншот: Youtube

В інтервʼю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар розповів чи можливий підрив Київської ГЕС.

"Київська ГЕС чи будь-яка інша з каскаду дніпровських ГЕС не контролюються росіянами. І катастрофа з Каховською ГЕС стала можливою саме тому, що вони її контролювали. Підрив плотини – це складне інженерне завдання. Гіпотетично можна уразити масованим ракетним ударом дамбу Київської ГЕС. Але ми бачимо, що ефективність роботи протиповітряної оборони України не залишає росіянам багато шансів", - розповів Гончар.

Він також наголосив, що плотина проектується з урахуванням колосального запасу міцності, бо вона повинна утримувати мільярди тонн води. Так, у 1941 році, коли підривали дамбу ДніпроГЕС спочатку радянські війська, які відступали, а потім німецькі, це питання вирішувалося шляхом безпосереднього мінування, тобто закладання великої кількості тонн вибухівки.

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"Бо якась окремо взята боєголовка ракети чи бомба у 500 чи 1500 кг питання не вирішить, адже йдеться про підрив десятків тисяч тонн надзвичайно міцної залізобетонної конструкції", - додав експерт.

Загроза існує для будь-яких більш-менш значущих інфраструктурних обʼєктів і вона не зникне, допоки РФ продовжує агресію проти України.

"Але усі такі обʼєкти, у тому числі, й плотини ГЕС, прикриті з повітря. Так було і в довоєнні часи, тому невипадково Росія нічого не змогла уразити – вона намагалася це зробити, але засобами ППО ці засоби ураження були знищені. Звичайно, можна було б запустити полк бомбардувальників СУ-24, які б кілька годин довбали б плотину тієї чи іншої ГЕС. Але ефективність роботи ППО зводить ці зусилля нанівець", - підкреслив Михайло Гончар.

Росія створює такі інциденти на тих обʼєктах, які контролює, тобто там, де їм це легко створити, бо Україна не може їм протидіяти.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Окупанти підірвали Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

Фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Коливання від підриву відчули на Буковині у Румунії. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті.

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