'Питання ДніпроГЕС росіяни вирішили': полковник назвав мету удару РФ по дамбі

Саму греблю зруйнувати ракетами нереально – її можна тільки підірвати зсередини, зазначив выйськовий експерт Олег Жданов.

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Ризик повторних атак на Дніпро ГЕС залишається / Колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smygal, t.me/andriyshTime

Росіяни фактично вирішили питання з ДніпроГЕС, далі її обстрілювати немає сенсу. Проте РФ здатна повторно атакувати цю стратегічно важливу гідроелектростанцію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Саму греблю зруйнувати ракетами нереально – її можна тільки підірвати зсередини. Ми в цьому переконалися двічі: вперше в 40-ті роки, коли більшовики підірвали ДніпроГЕС, і тільки підривом зсередини вони змогли зруйнувати греблю і скинути воду, вдруге – під час підриву Каховської ГЕС", - зазначив полковник запасу.

За його словами, у росіян інша мета ударів по Дніпровській ГЕС. Окупанти прагнуть порушити гнучкість української енергосистеми.

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"Під час удару по ДніпроГЕС вивели з ладу ГЕС-2 і пошкодили ГЕС-1. Ці електростанції допомагають атомним станціям пройти пікове навантаження. Атомна станція дуже повільно може змінювати потужність, вона не може реагувати на різкі перепади навантаження. Для цього потрібні теплові та гідроелектростанції. До речі, в деяких нових підручниках ГЕС називають гідроакумулюючими електростанціями, тобто ці станції акумулюють енергію, щоб або гасити пікові навантаження, або перекривати пік, якщо не вистачає потужності реактора. Без цієї станції гнучкість системи повністю порушується", - пояснив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетний удар Росії по Україні 22 березня

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 березня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Силам ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі: 55 "Шахедів" і 37 ракет.

Також під час масованої атаки РФ пошкодила численні об'єкти інфраструктури, включаючи ДніпроГЕС. Укргідроенерго заявило про пожежу на станції, проте наголосило, що ситуація під контролем і загрози прориву дамби немає.

Пізніше стало відомо, що в Дніпровську ГЕС влучили дві ракети, пошкодивши ГЕС-1 і серйозно пошкодивши ГЕС-2. Директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив про розбиті підкранові балки та невідомий обсяг зруйнованих об'єктів.

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