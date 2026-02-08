Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

У разі припинення вогню в Україні загроза на східному фланзі НАТО може посилитися.

https://glavred.net/politics/ukraina-sderzhivaet-rf-no-peremirie-mozhet-sozdat-ugrozu-dlya-nato-glava-msc-10738991.html Посилання скопійоване

Припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО / Колаж: Главред, фото: wikipedia, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Головне з новини:

Ішинґер попереджає, що припинення вогню в Україні посилить загрозу для східного флангу НАТО

Поки Україна стримує агресію, ризики для Європи нижчі

відео дня

У разі зупинки бойових дій в Україні ризики для країн східного флангу НАТО можуть зрости. Про це в інтерв’ю Tagesspiegel заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер.

За його словами, нині саме українська оборона стримує російську агресію від прямого тиску на Європу.

"Доки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика", - сказав він, наголосивши, що активні бойові дії виснажують російські сили.

Ішинґер пояснив, що російська армія "втрачає тисячі солдатів щотижня", і саме це стримує Кремль від подальших кроків. Але, як він зауважив, щойно в Україні буде оголошено припинення вогню, баланс може різко змінитися.

"Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться", - зазначив він.

Скільки триватиме війна РФ з НАТО - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, війна між Росією і європейськими країнами, якщо вона почнеться, буде більш стрімкою, ніж в Україні.

А тривалість війни буде залежати від стратегічних цілей європейських країн. Якщо метою європейців буде тільки звільнення окупованих територій і утримання власних кордонів, то війна може мати обмежену тривалість. Але якщо країни НАТО і Європи приймуть рішення просуватися далі - аж до Москви, щоб зламати режим Путіна, війна триватиме до двох років.

Війна Росії проти НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія може відновити здатність завдати серйозної військової загрози НАТО швидше, ніж прогнозують західні аналітики, особливо якщо бойові дії в Україні тимчасово зупиняться.

Раніше повідомлялося, що в Норвегії набирає обертів військова підготовка європейських союзників. У таборі "Вікінг" британські морські піхотинці разом з партнерами відпрацьовують сценарії колективної оборони НАТО. Навчання імітують місії, які можуть стати реальністю в разі активації статті 5 Альянсу.

Напередодні Кирило Буданов заявляв, що Росія планувала повністю підготуватися до нападу на європейські країни до 2030 року. Але зараз Кремль скоригував ці плани в бік скорочення.

Вас може зацікавити:

Про особу: Вольфґанґ Ішинґер Вольфґанґ Ішинґер — відомий німецький дипломат і експерт з питань міжнародної безпеки, який з 2009 року є головою Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), одного з найавторитетніших міжнародних форумів з питань безпеки. Ішингер також є колишнім послом Німеччини у Великій Британії та США. У його кар'єрі виділяється робота в ООН, а також у ряді дипломатичних місій, зокрема на посаді керівника дипломатичної служби Німеччини. Ішингер активно займається питаннями міжнародних відносин, геополітики, а також запобігання конфліктам. Він є прихильником діалогу і дипломатії, виступаючи проти агресивних підходів у міжнародних відносинах. Має численні нагороди та відзнаки за свій внесок у розвиток міжнародної безпеки та дипломатії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред