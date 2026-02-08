"Культурний орієнтир": помер фронтмен відомої американської рок-групи

Авторство пісень Бреда Арнольда стало культурним орієнтиром для цілого покоління, йдеться в некролозі.

Бред Арнольд помер уві сні в оточенні своєї родини / колаж: Главред, фото: instagram.com/3doorsdown

Коротко:

Бред Арнольд помер уві сні в оточенні своєї родини 7 лютого

У Бреда Арнольда був рак

Фронтмен відомого американського рок-гурту 3 Doors Down Бред Арнольд помер у віці 47 років після боротьби з раком. Про це повідомив колектив у соціальній мережі Instagram.

Відзначається, що Бред Арнольд пішов з життя в колі своєї родини та близьких після "мужньої боротьби з раком".

"Авторство пісень Бреда стало культурним орієнтиром для цілого покоління, створивши кілька найбільш надихаючих хітів 2000-х, в тому числі хіт групи "Kryptonite", який він написав на уроці математики, коли йому було всього 15 років", - йдеться в некролозі.

Учасники групи також передали подяку від сім'ї Арнольда за підтримку в скрутний час і прохання поважати їхнє приватне життя.

До речі, через хворобу артиста літній тур 2025 року був скасований, а на момент його смерті діяльність колективу була призупинена.

Група 3 Doors Down Бред Арнольд заснував 3 Doors Down в 1996 році разом з гітаристом Меттом Робертсом і басистом Тоддом Харреллом. Група 3 Doors Down відома своїми хітами в стилі пост-гранж і альтернативний рок. Їх дебютний сингл "Kryptonite" (2000) став світовим хітом. Арнольд написав його ще в 15 років на уроці математики. Дебютна платівка The Better Life стала 7-кратно платиновою. Всього група випустила 6 студійних альбомів, останній з яких - "Us and the Night" (2016). Бред Арнольд увійшов в історію рок-музики як автор і голос таких хітів, як "Kryptonite", "Here Without You" і "When I'm Gone". Він був не тільки вокалістом, але і першим барабанщиком групи. Через хворобу артиста літній тур 2025 року був скасований, а на момент його смерті діяльність колективу була призупинена.

