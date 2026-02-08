Несподівана позиція для України: ставки букмекерів на Євробачення-2026

Україна вже обрала свого представника на Євробачення-2026.

https://glavred.net/stars/neozhidannaya-poziciya-dlya-ukrainy-stavki-bukmekerov-na-evrovidenie-2026-10738997.html Посилання скопійоване

LELÉKA має непогані шанси на Євробаченні / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Коротко:

Букмекери прогнозують Україні 5 місце на Євробаченні

Чи змінилися ставки після фіналу Нацвідбору

Вчора, 7 лютого, відбувся український Національний відбір на Євробачення-2026 і цього року нашу країну у Відні представлятиме співачка LELÉKA.

За даними сайту Eurovisionworld, Україна продовжує перебувати на п'ятому місці за прогнозами букмекерів.

відео дня

У LELÉKA є 7% шансів здобути перемогу на пісенному конкурсі, хоча ще вчора було 6%.

Ставки букмекерів на переможця Євробачення-2026 / фото: скрін eurovisionworld.com/

Лідери рейтингу: Ізраїль з коефіцієнтом 11%, Фінляндія 11%, Греція 8% і Швеція 7%. Україна вже кілька разів змінювала свою позицію і до середини січня була на третьому місці.

LELÉKA / фото: instagram.com/eurovision/

Про що пісня LELÉKA "Ridnym"

У пісні "Ridnym" поєднані фолькджазові елементи, артпоп і електронне звучання, а також струнний оркестр і бандура.

"Це робота про внутрішній стан змін, прийняття страху і рух вперед у момент, коли звичні опори зникають", - повідомляло Суспільне.

Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Відзначимо, як повідомляв Главред, відома співачка і член журі українського Національного відбору на Євробачення-2026 Руслана назвала свою фаворитку конкурсу. Під час ефіру відбору Руслана закликала відправити учасницю Lelѐka на пісенний конкурс.

А також співачка Jerry Heil виступила на Національному відборі-2026 з піснею "Catharticus". Артистка підкорила своїм вокалом і яскравим номером на сцені. Jerry Heil виступила під номером дев'ять і для артистки це вже четверта участь у Нацвідборі.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред