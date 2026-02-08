Несподівана позиція для України: ставки букмекерів на Євробачення-2026

Коротко:
- Букмекери прогнозують Україні 5 місце на Євробаченні
- Чи змінилися ставки після фіналу Нацвідбору
Вчора, 7 лютого, відбувся український Національний відбір на Євробачення-2026 і цього року нашу країну у Відні представлятиме співачка LELÉKA.
За даними сайту Eurovisionworld, Україна продовжує перебувати на п'ятому місці за прогнозами букмекерів.
У LELÉKA є 7% шансів здобути перемогу на пісенному конкурсі, хоча ще вчора було 6%.
Лідери рейтингу: Ізраїль з коефіцієнтом 11%, Фінляндія 11%, Греція 8% і Швеція 7%. Україна вже кілька разів змінювала свою позицію і до середини січня була на третьому місці.
Про що пісня LELÉKA "Ridnym"
У пісні "Ridnym" поєднані фолькджазові елементи, артпоп і електронне звучання, а також струнний оркестр і бандура.
"Це робота про внутрішній стан змін, прийняття страху і рух вперед у момент, коли звичні опори зникають", - повідомляло Суспільне.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
