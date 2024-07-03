"Якщо він знає, як закінчити війну, то хай скаже нам": Зеленський готовий зустрітися з Трампом

Глава Української держави потенційно готовий зустрітися з Трампом і вислухати його мирний план.

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Зеленський заявив, що потенційно готовий зустрітися з Трампом/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він потенційно готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план.

Зеленський зазначив, що якщо у Трампа є план, то він повинен про нього розповісти сьогодні. Україна повинна знати, якщо є ризики для її незалежності, наголосив глава Української держави в інтерв’ю Bloomberg Television у Києві в середу, 3 липня.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати", – цитує президента видання. відео дня

Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп має виступити зі своїм планом швидкого припинення війни з країною-агресоркою Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція має уникати порушення суверенітету України.

В інтерв’ю український лідер поскаржився на затримки поставок зброї від західних союзників і сказав, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди.

"Вони не можуть планувати моє життя і життя наших людей і наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи будемо мати в листопаді потужну підтримку США, чи залишимося самі", – зазначив глава Української держави.

Також він додав, що величезну роль у завершенні війни може зіграти Китай , адже Москва дуже залежить від свого ринку експорту. Зеленський припустив, що якщо США та Китай відкинуть розбіжності, то вони можуть діяти разом, щоб припинити війну.

Заяви Трампа про мирний план для України – що відомо

Раніше повідомлялося, що два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах. Згідно зі складеним планом, у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від переговорів США. Водночас Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Також повідомлялося, що у Трампа уточнили план щодо завершення війни в Україні. У штабі кандидата в президенти США стверджують, що завершення війни Росії та України – пріоритет для Трампа.

Президент України Володимир Зеленський різко відповів на скандальний "мирний план" Трампа. Територіальні поступки України агресору не вирішать ситуації, переконаний президент.

Раніше Главред розповідав, у чому суть мирного плану Трампа. Можливе президентство Трампа може принести Україні сюрпризи, він здатний піти на жорстку конфронтацію з Путіним і посилити військову допомогу Києву.

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