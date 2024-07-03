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"Якщо він знає, як закінчити війну, то хай скаже нам": Зеленський готовий зустрітися з Трампом

Альона Вороніна
3 липня 2024, 15:42оновлено 3 липня, 16:22
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Глава Української держави потенційно готовий зустрітися з Трампом і вислухати його мирний план.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленський заявив, що потенційно готовий зустрітися з Трампом/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він потенційно готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план.

Зеленський зазначив, що якщо у Трампа є план, то він повинен про нього розповісти сьогодні. Україна повинна знати, якщо є ризики для її незалежності, наголосив глава Української держави в інтерв’ю Bloomberg Television у Києві в середу, 3 липня.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати", – цитує президента видання.

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Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп має виступити зі своїм планом швидкого припинення війни з країною-агресоркою Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція має уникати порушення суверенітету України.

В інтерв’ю український лідер поскаржився на затримки поставок зброї від західних союзників і сказав, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди.

"Вони не можуть планувати моє життя і життя наших людей і наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи будемо мати в листопаді потужну підтримку США, чи залишимося самі", – зазначив глава Української держави.

Також він додав, що величезну роль у завершенні війни може зіграти Китай , адже Москва дуже залежить від свого ринку експорту. Зеленський припустив, що якщо США та Китай відкинуть розбіжності, то вони можуть діяти разом, щоб припинити війну.

Заяви Трампа про мирний план для України – що відомо

Раніше повідомлялося, що два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах. Згідно зі складеним планом, у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від переговорів США. Водночас Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Також повідомлялося, що у Трампа уточнили план щодо завершення війни в Україні. У штабі кандидата в президенти США стверджують, що завершення війни Росії та України – пріоритет для Трампа.

Президент України Володимир Зеленський різко відповів на скандальний "мирний план" Трампа. Територіальні поступки України агресору не вирішать ситуації, переконаний президент.

Раніше Главред розповідав, у чому суть мирного плану Трампа. Можливе президентство Трампа може принести Україні сюрпризи, він здатний піти на жорстку конфронтацію з Путіним і посилити військову допомогу Києву.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

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війна в Україні новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп
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