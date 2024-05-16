Війна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану Трампа

Можливе президентство Трампа може принести Україні сюрпризи, він здатний піти на жорстку конфронтацію з Путіним і посилити військову допомогу Києву.

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Трамп змінює позицію щодо України, він не може допустити поразки США / Главред

У листопаді в США відбудуться вибори президента і на Заході припускають перемогу в них республіканця Дональда Трампа. Політик відомий своєю ексцентричною поведінкою і риторикою, яка не вказує на його симпатії до України. Трамп засудив повномасштабне військове вторгнення Росії, але вже за декілька місяців заявив, що Україна, мовляв, могла б відмовитися від Криму і НАТО, і тоді б не було великої війни. У недавньому минулому Трамп регулярно хвалив Путіна і всіляко висловлював йому свою повагу.

Нещодавно прихильники Трампа опублікували книгу, в якій описана його можлива стратегія щодо війни Росії проти України. У ній прописано фактичне заморожування воєнних дій станом на поточний момент і початок перемовин Києва та Москви.

Утім, можуть існувати й альтернативні сценарії, за яких Трамп посилить підтримку України та піде на конфронтацію з Путіним. Якщо США не допоможуть Україні здобути перемогу, Штати уже вкотре зазнають невдачі на світовій арені, а під роздачу потрапить сам Трамп. І навряд чи Трамп захоче потрапити в таку ситуацію.

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У чому суть можливого мирного плану Трампа, що радить йому команда і якими можуть бути його сценарії щодо України - розбирався Главред.

Новий мирний план Трампа

Аналітична група America First Policy Institute, яка підтримує Дональда Трампа, видала книжку, в якій ідеться, зокрема, і про орієнтири для Трампа щодо питання завершення війни Росії проти України.

Військова допомога в обмін на перемовини з РФ

Зокрема, Трампу на посаді президента США рекомендують прив'язати військову допомогу Україні до перемовин із Росією. Фактично це означає тимчасове припинення підтримки, доки Україна і Росія не укладуть мирний договір. Після цього Штати повинні продовжувати надавати військову допомогу Києву, щоб стримувати РФ від подальшої ескалації.

Повернення територій - після відходу Путіна?

Крім того, Україну "не проситимуть відмовитися від мети, спрямованої на повернення всіх своїх територій". Проте Київ попросять погодитися з тим, що поки Путін залишається в Кремлі, навряд чи відбудуться прориви у питанні повернення земель.

Санкції проти Росії можуть бути послаблені, але буде впроваджено спеціальний податок на продаж російських енергоресурсів для фінансування відновлення України. Повне скасування обмежень щодо Росії можливе лише після підписання мирної угоди, яка влаштує Київ.

"Відкласти вступ України до НАТО на тривалий період"

У книзі також зазначено, що Путіна можна посадити за стіл перемовин, якщо США і НАТО відкладуть вступ України до Альянсу "на тривалий період". Натомість Україні мають запропонувати "довгострокову архітектуру безпеки для оборони України, яка фокусується на двосторонній обороні".

Схоже, йдеться про довгострокові "гарантії безпеки" Україні з боку США. Але жодних деталей не наводиться.

Серйозний виклик для Трампа

Днями в американській газеті The Wall Street Journal було опубліковано статтю професора історії Майкла Кіммеджа, яка має назву "Трамп навряд чи відмовиться від України і може піти на небезпечну ескалацію війни".

Науковець акцентує увагу на тому, що скандальні заяви Трампа про Україну - імовірно, не більше ніж передвиборча риторика. Реальний президентський курс може бути іншим.

"Багато що з того, що він сказав про дві країни під час передвиборчої кампанії 2016 року, практично не мало жодного впливу на дії, які він зробив на посаді президента. На відміну від позиції своєї адміністрації щодо Китаю, де він словом і ділом переспрямував політику США, щодо Росії та України Трамп поводився як скромно войовничий президент-республіканець", - зазначив Кіммедж.

При цьому професор нагадав, що під час свого президентського терміну Трамп не визнав Крим "російським", як обіцяв на виборах у 2016 році, і відправив Україні ПТРК Javelin, які допомагали відбивати вже повномасштабне російське вторгнення.

"На початку 2025 року Україна, а разом із нею і США, можуть опинитися на порозі поразки у першій великій війні Європи з 1945 року. Поразка буде руйнівною для народу України та європейської безпеки і завдасть серйозного удару по репутації Америки в Європі та світі. Звинувачення попередніх адміністрацій у цьому лиху зайшло б занадто далеко. Якщо це станеться за Трампа в Білому домі, це змусить його боротися зі своїм кардинальним страхом у політиці та в житті: здатися невдахою.

Через триваючу підтримку США з боку України і неможливість змиритися з такою принизливою поразкою, другий термін Трампа, найімовірніше, буде передбачати один з двох сценаріїв: війна може просто продовжуватися, як і раніше, або США можуть стати набагато більш залученими до неї", - переконаний історик.

Два сценарії для Трампа

На думку Кіммеджа, можливі два сценарії дій Трампа на посаді президента щодо війни Росії проти України:

1) Продовження політики Байдена - Україна отримуватиме озброєння, а Білий дім не змушуватиме Київ вести перемовини з Москвою;

2) Стійка ескалація - Трамп може дати Україні озброєння, які не давав Байден, і дозволити ними бити по Росії.

За другого сценарію Трамп може озброїтися риторикою про можливе застосування США тактичної ядерної зброї, тим самим взявши приклад з аналогічної риторики Путіна.

"Хто б не був обраний у листопаді, у війни мало шансів закінчитися найближчими місяцями і роками. Однак через вибори наприкінці січня може початися абсолютно нова фаза війни", - прогнозує професор Кіммедж.

Президентство Трампа і війна в Україні - думка експертів

Україні навряд чи загрожує сценарій, який описаний у книзі America First Policy Institute, вважає політичний експерт Тарас Загородній. Домовленості Трампа і Путіна можуть провалитися, і тоді США посилять Україну.

"Трамп постійно говорить про те, як він домовиться з Путіним. Але при цьому Трамп ніколи не пояснює, що робитиме, якщо Путін піде у відмову. Росія ж сама демонструє свою неготовність до будь-яких перемовин. І якщо Трампу і Путіну домовитися не вдасться, США можуть відкрити гаманець і виділити Україні таку суму, від якої Путіну стане взагалі не весело. Це можливо, особливо на тлі того, що республіканці завжди вимагали від Байдена більшої допомоги Україні, а сам Трамп, коли був президентом, зняв ембарго на постачання Києву летальної зброї", - сказав аналітик у коментарі Главреду.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

На його думку, позиція Трампа щодо України змінюється. Багато республіканців розуміють рівень загрози від Росії та Китаю.

"Позиція Трампа щодо України вже змінюється з багатьох причин. Візити британців до США, дослідження, які показують, що американці вважають своїми ключовими союзниками британців, ізраїльтян і українців та інші моменти впливають і на його погляди. Багато республіканців розуміють, що війна в Україні - це частина війни проти Китаю: якщо Штати не хочуть отримати війну в Тайвані, їм потрібно дати по носу Росії та Китаю. Щоб Москва і Пекін заповзли в нори і відчули біль", - додав Загородній.

Мирний план Трампа спочатку виглядав як капітуляція, яка передбачала відмову від Криму і Донбасу, але тепер підхід змінюється, і Трамп через проблеми змушений піти на компроміс, вважає директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов. При цьому є сумніви в тому, що якщо план буде реалізовано, Україна отримає на цей період реальні гарантії безпеки від Заходу.

"Трамп тепер радить Україні не відмовлятися від своїх територій, акцент ставиться на завершенні війни дипломатичним шляхом. Позиція Трампа полягає в тому, що при Путіні Україні не варто розраховувати на повернення своїх територій. Їхнє повернення можливе лише після зміни політичного керівництва в Російській Федерації. Таку тезу можна зрозуміти, адже зі здоров'ям у Путіна все більш-менш у порядку. Путін збирається правити до 2036 року. З огляду на позицію оточення Путіна і потенційного наступника, навряд чи можна розраховувати на зміни у верхівці РФ. Тому Трамп вважає, що мирні перемовини потрібно починати негайно. Акцент на дипломатії та укладенні мирної угоди.

Поки триватимуть перемовини, США заморозять постачання озброєнь до України, щоб, як вважає команда Трампа, не продовжувати марне кровопролиття. Щойно Київ і Москва підпишуть угоду, Штати продовжать постачати Україні зброю, щоб їй було чим захищатися в разі нового нападу. Разом із цим Україна має відмовитися від вступу до НАТО на певний, але тривалий термін. Повернення самих територій переноситься на невідомий період", - сказав політолог Главреду.

Як і Кіммедж, Золотарьов також вважає, що реальний курс Трампа може відрізнятися від передвиборчої риторики. І Трамп цілком здатний посилити підтримку України.

"Трамп розраховує, що зможе домовитися з Путіним. Але Кремль вміє і любить грати "крапленими" і водити за ніс своїх візаві. Імпульсивний Трамп може образитися і у відповідь зробити акцент на більш серйозній і масованій підтримці України. Трамп буде здатний до таких дій, якщо його позиція не знайде взаємності у російського керівництва", - підкреслив Андрій Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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