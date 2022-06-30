Якщо Лукашенко нападе на Україну, під загрозою опиняться чотири регіони – Золотарьов

Білоруси не підтримують війну проти України, Лукашенко всіляко лавіруватиме і петлятиме - Золотарьов / Колаж УНІАН, Reuters

Якщо Білорусь зважиться на військове вторгнення на територію України, під загрозою опиняться прикордонні регіони - Київська, Житомирська, Волинська та Чернігівська області. Однак, навіть враховуючи можливість мобілізації 30 тисяч осіб, білоруським військам все одно може не вистачити сил. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко зіткнеться з серйозним ударом по своїй владі у разі загибелі білорусів на війні проти української держави, ідея війни з якою не підтримується в білоруському суспільстві. Про це заявив політолог, керівник аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у разі нападу Білорусі на Україну під загрозою опиняться чотири регіони, що межують з білоруською республікою. Українська армія змушена буде перекинути частину сил, щоб прикрити кордон.

читайте також"Ситуація змінюється дуже сильно": мер Житомира попередив про вторгнення армії Лукашенка в Україну"Київська, Житомирська, Волинська, Чернігівська області. Тобто ті області України, які є суміжними з Білоруссю. Саме їм загрожують бойові дії за участю білоруських військ, що автоматично відверне частину ЗСУ для прикриття кордону", - вважає експерт.

Однак, за його словами, навіть якщо Лукашенку вдасться мобілізувати 30 тисяч осіб, можливостей для війни проти України недостатньо. Потрібен час на їх підготовку. У разі загибелі білоруських військових на війні з ЗСУ глава Білорусі зіткнеться з серйозним ударом по своєму правлячому режиму.

"Але знову ж таки 30 тисяч осіб, навіть якщо Лукашенко мобілізує частину людей, мало. До того ж, мобілізованих потрібно місяць-два готувати. Не думаю, що Лукашенко використовуватиме їх, як донбаських мобиків, яких брали з філармонії і кидали в якості "гарматного м'яса" до Маріуполя, де їх викошували сотнями. Якщо з України піде маса трун у білоруські міста і села, наслідки для Лукашенка будуть плачевними", - сказав Золотарьов.

Також політолог додав, що незважаючи на контроль білоруського суспільства з боку держави, всьому є межа. Ідея вторгнення в Україну у Білорусі не має підтримки. Лукашенко розуміє ситуацію і намагатиметься уникнути повноформатного вступу Мінська у війну.

"Хоч білоруси дисципліновані і слухняні, але всьому є межа. Ідея війни у білорусів популярністю не користується. Лукашенко це прекрасно розуміє, тому буде лавірувати і петляти", - підкреслив Андрій Золотарьов.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій обговорювалися питання ризику військового вторгнення Білорусі на територію України. Як повідомив чиновник, держава має намір провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Військовий експерт Олег Жданов 28 червня сказав, що Білорусь, судячи з усього, готується вступити у війну проти України на боці держави-агресора РФ. На його думку, до 1 липня, ймовірно, наказу про наступ білоруських військ не буде. Жданов оцінює ймовірність нападу РБ на Україну як 50 на 50.

У Генеральному штабі ЗСУ 29 червня розповіли, що у деяких регіонах Білорусі військкомати проводять заходи, які можуть бути пов'язані з підготовкою до військової мобілізації.

"На Волинському і Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами Білорусі проводиться перевірка приписного складу і можливості проведення мобілізації на території окремих регіонів", - підкреслили в Генштабі.

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