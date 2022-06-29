У Білорусі перевіряють можливість проведення мобілізації - Генштаб

Білоруські військові комісаріати перевіряють кількість військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації.
У Білорусі почали розглядати можливість проведення мобілізації. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
У деяких регіонах військові комісаріати перевіряють кількість військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації.
"На Волинському і Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами Білорусі проводиться перевірка приписного складу і можливості проведення мобілізації на території окремих регіонів", — йдеться в повідомленні.
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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що їхню країну втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але саме від громадян країни зараз залежить дуже багато чого, вважає президент Зеленський.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорили ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.
У Львівській області триває спорудження додаткових оборонних та інженерних мереж через загрозу агресії з боку Білорусі.
Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ завдасть удару по Києву.
Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив "розвитком держави".
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