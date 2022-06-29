У Білорусі перевіряють можливість проведення мобілізації - Генштаб

У Білорусі може початися мобілізація / пресслужба президента Білорусі, Міноборони Білорусі

У Білорусі почали розглядати можливість проведення мобілізації. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У деяких регіонах військові комісаріати перевіряють кількість військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації.

"На Волинському і Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами Білорусі проводиться перевірка приписного складу і можливості проведення мобілізації на території окремих регіонів", — йдеться в повідомленні.

читайте такожСпецназ РФ в українській формі "щось учудить": навіщо Путін втягує Лукашенка у війну - Золотарьов

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що їхню країну втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але саме від громадян країни зараз залежить дуже багато чого, вважає президент Зеленський.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорили ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

У Львівській області триває спорудження додаткових оборонних та інженерних мереж через загрозу агресії з боку Білорусі.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ завдасть удару по Києву.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив "розвитком держави".

Інші новини: