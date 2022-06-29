Білорусь вступить у війну проти України: Жданов назвав можливу дату

​ Путін схиляє Лукашенка вступити у війну з Україною / Фото з сайту президента РБ

Білорусь готується вступити у війну проти України на боці РФ. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов і додав, що у господаря Кремля Володимира Путіна є багато важелів впливу на білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Жданов зазначив, що зараз Путін чинить тиск на Лукашенка, який вже почав постачати РФ боєприпасами і технікою, передає ТСН.

Експерт вважає, що глава Кремля робитиме все для того, щоби змусити Лукашенка повноцінно вступити у війну. Це вигідно РФ, оскільки відриється другий фронт, і Україна буде змушена відтягувати війська з інших напрямків.

"На сьогоднішній день цілком ймовірно, що Білорусь готується вступити у війну проти України. У Путіна дуже багато важелів, завдяки яким він може тиснути на Лукашенка. Однак я думаю, що він буде максимально намагатися уникнути цього кроку", - сказав він.

За словами Жданова, можливо, до 1 липня, коли призначений саміт ОДКБ, наказ про наступ віддано не буде.

"Хоча його армія робить кроки з підготовки Збройних сил Білорусі. Не приділяти уваги цьому питанню неможливо", - вважає військовий експерт.

Жданов оцінив можливість вторгнення Білорусі в Україну як 50 на 50.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що їхню країну втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але саме від громадян країни зараз залежить дуже багато чого, вважає президент Зеленський.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорили ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

У Львівській області триває спорудження додаткових оборонних та інженерних мереж через загрозу агресії з боку Білорусі.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ завдасть удару по Києву.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив "розвитком держави".

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