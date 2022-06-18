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Це буде кінець для Лукашенка: армія Білорусі може відмовитись наступати на Україну - Жданов

18 червня 2022, 11:59

Вторгнення Білорусі в Україну може спровокувати соціальний вибух та стати кінцем для Лукашенка.

Лукашенко, Жданов
Армія Білорусі відмовиться від наступу на Україну / УНИАН, Главред

Армія Білорусі може відмовитись від наказу Олександра Лукашенка розпочати наступ на Україну. Це може спровокувати соціальний вибух та стати кінцем політичної кар'єри Лукашенка. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє НВ.

Сам же Лукашенко, на думку Жданова, це розуміє, тому намагається відстрочити дату вторгнення.

"Цей напад на Україну може стати кінцем Лукашенка. Він тому і намагається максимально відстрочити дату вторгнення. Тому, що на сьогодні для нього це віддавання наказу про початок вторгнення може стати тригером для соціального вибуху всередині країни. Або невіддавання наказу може стати тригером для того, щоб Путін зробив спробу його усунення від влади", - заявив експерт.

Жданов прогнозує, що армія Білорусі стане на бік народу у випадку соціального вибуху.

"У Лукашенка дуже серйозне загрозливе становище. І, попри те, що армія є силовою структурою, якщо буде народне невдоволення, то армія може підтримати народ. І може перейти на бік народу і відмовитися виконувати наказ по вторгненню. І це може призвести до відсторонення його від влади. Ці ризики Лукашенко розуміє. Але він сам себе загнав у такий кут, коли з одного боку невдоволення суспільства і самої армії, а з іншого боку у нього Путін, який наполягає на тому, щоб Білорусь втрутилася в ситуацію в Україні — вступила у війну", - додав Олег Жданов.

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Війська Білорусі на кордоні з Україною

За останні два місяці на території республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений до Брестської області. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

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