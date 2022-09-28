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Ще більше HIMARS: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд - Reuters

28 вересня 2022, 06:48

Новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на псевдореферендуми, які РФ проводить на тимчасово захоплених територіях України.

HIMARS, прапор США
США поставлять Україні установки HIMARS, боєприпаси, дрони і багато іншого / Фото Reurters, Flickr

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України на суму 1,1 мільярда доларів, про який буде оголошено найближчими днями. Про це пише Reuters з посиланням на неназваних офіційних осіб США.

Новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на псевдореферендуми, які РФ проводить на тимчасово захоплених територіях України.

Пакет включатиме в себе пускові установки HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем боротьби з безпілотниками і радіолокаційні системи, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку, повідомило джерело.

Видання зазначає, що Сполучені Штати з побоюванням спостерігають за проведенням проросійськими силами "референдумів" на окупованих територіях України, результати яких, як очікується, будуть оголошені найближчим часом.

Вашингтон також готує новий пакет санкцій проти Росії, якщо Москва анексує нові українські території після оголошення результатів "референдуму".

Раніше президент США Джо Байден засудив референдуми і пообіцяв, що Сполучені Штати ніколи не визнають їхні результати.

Військова допомога США Україні

24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що в рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА. За його словами, поставки озброєння Україні почнуться в найближчі кілька місяців та продовжаться в найближчі роки.

США з 2014 року надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму 17,9 млрд доларів. Понад 15,1 млрд доларів з цих грошей було отримано Києвом після початку повномасштабного військового вторгнення Росії. Американська держава і надалі має намір підтримувати Київ.

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