Перші санкції за "референдуми": Британія ввела 92 обмеження проти РФ і колаборантів

Британія ввела 92 обмеження проти РФ і колаборантів за псевдореферендуми на окупованих територіях України/ Reuters, Twitter 10DowningStreet

Велика Британія стала першою країною, яка ввела санкції за проведення фіктивних "референдумів" на окупованих територіях України. Обмеження були введені як проти російських фізичних та юридичних осіб, так і проти колаборантів, які погодилися співпрацювати з окупантами на захоплених територіях.

Загалом було введено 92 обмеження. Про них оголосив у понеділок, 26 вересня, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

"Фіктивні референдуми, які проводяться під дулом пістолета, не можуть бути ні вільними, ні чесними, і ми ніколи не визнаємо їх результати. Вони дотримуються чіткої моделі насильства, залякування, тортур і примусової депортації на захоплених Росією територіях України", – наголосив очільник британського МЗС.

Він зазначив, що запроваджені нові обмеження стосуються тих осіб, які причетні до проведення фіктивного голосування на "референдумах", а також тих, хто і далі підтримує агресивну війну Росії.

У списку тих, хто потрапив під санкції, зокрема є 33 чиновники і колаборанти, що перебувають на тимчасово окупованих українських територіях. Серед них:

так званий глава "уряду Херсона" Сергій Єлісєєв,

"міністр освіти і науки ЛНР" Іван Кусов,

так званий глава "уряду Запоріжжя" Євген Балицький,

заступник "глави ДНР" Євген Солнцев.

До санкційного списку також потрапила агенція IMA Consulting. Цю структуру називають "улюбленим піар-агентством Путіна", і їй доручили керувати публічними кампаніями, щоб просувати фейкові референдуми.

Також обмеження були запроваджені проти російської компанії Гознак" – саме їй доручили друкувати російські паспорти для того, щоб роздавати їх на окупованих територіях України.

Під санкції потрапили також деякі олігархи і низка представників керівництва "Газпромбанка", "Сбербанка" і "Совкомбанка".

Фейкові "референдуми" на окупованих територіях України

20 вересня окупаційна влада заявила, що так звані "референдуми" про входження до складу Росії відбудуться в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Херсонській області та на Запоріжжі з 23 по 27 вересня.

Ввечері 21 вересня президент країни-агресорки РФ Володимир Путін оголосив у відеозверненні про проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України і цинічно пояснив "причину".

23 вересня російські окупанти почали проводити на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою "приєднання" до РФ. Проте в окупантів виникли серйозні проблеми з учасниками "референдуму" – людей практично немає.

Після цього Білий дім заявив, що їм уже відомі конкретні цифри, які окупанти повинні оголосити після проведення незаконних "референдумів". У деяких регіонах окупантами вже встановлені необхідні показники явки "виборців" і підтримки "приєднання" до Росії на рівні понад 75%.

Пізніше у ЗМІ випливли дати та сценарій анексії територій України. За даними росЗМІ, внести до Держдуми законопроекти про "входження до складу РФ" непідконтрольних Україні територій планують 28 вересня. При цьому наступного дня, 29 вересня, депутати хочуть розглянути ці документи.

Читайте також: