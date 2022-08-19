США виділять Україні новий пакет військової допомоги на $ 800 млн – Reuters

У Білому домі можуть офіційно оголосити про нову військову допомогу Україні 19 серпня / Фото Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів. Як повідомляє видання Reuters з посиланням на три джерела, Білий дім може офіційно оголосити про неї вже в п'ятницю, 19 серпня.

Як зазначається, Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення витрат, які дозволяють президенту дозволяти передачу надлишкової зброї із запасів США.

Водночас співрозмовники журналістів зазначили, що про нову допомогу Києву в Білому домі можуть оголосити й наступного тижня. Вони попередили, що вартість комплектів зброї може змінитися до того, як вони будуть оголошені.

8 серпня джерела видання також розповіли, що Державний департамент США затвердив допомогу Україні на суму $89 млн, щоб оснастити і навчити 100 команд для знешкодження наземних мін і боєприпасів, що не розірвалися в період року. Програма буде здійснюватися через підрядників та неурядові організації.

Як повідомляв Главред, майже два десятки колишніх військових і дипломатів закликають президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS. Серед підписантів - колишні командувачі силами НАТО в Європі Філіп Брідлав і Веслі Кларк, ексглава військового контингенту США в Європі Бен Ходжес, а також низка колишніх послів Америки в Україні та експертів з нацбезпеки.

9 серпня заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Кол заявив, що Україна отримає ЗРК малої та середньої дальності NASAMS упродовж декількох місяців.

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