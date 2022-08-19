США виділять Україні новий пакет військової допомоги на $ 800 млн – Reuters

Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої повноваження щодо скорочення витрат, що дозволяють президенту дозволяти передачу надлишкової зброї із запасів США.
Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів. Як повідомляє видання Reuters з посиланням на три джерела, Білий дім може офіційно оголосити про неї вже в п'ятницю, 19 серпня.
Як зазначається, Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення витрат, які дозволяють президенту дозволяти передачу надлишкової зброї із запасів США.
Водночас співрозмовники журналістів зазначили, що про нову допомогу Києву в Білому домі можуть оголосити й наступного тижня. Вони попередили, що вартість комплектів зброї може змінитися до того, як вони будуть оголошені.
8 серпня джерела видання також розповіли, що Державний департамент США затвердив допомогу Україні на суму $89 млн, щоб оснастити і навчити 100 команд для знешкодження наземних мін і боєприпасів, що не розірвалися в період року. Програма буде здійснюватися через підрядників та неурядові організації.
Як повідомляв Главред, майже два десятки колишніх військових і дипломатів закликають президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS. Серед підписантів - колишні командувачі силами НАТО в Європі Філіп Брідлав і Веслі Кларк, ексглава військового контингенту США в Європі Бен Ходжес, а також низка колишніх послів Америки в Україні та експертів з нацбезпеки.
9 серпня заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Кол заявив, що Україна отримає ЗРК малої та середньої дальності NASAMS упродовж декількох місяців.
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