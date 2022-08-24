Найбільший пакет військової допомоги Україні від США: коли отримаємо зброю

ЗСУ, Пентагон / Фото УНІАН, Reuters

США планують почати поставки озброєння, яке увійшло в новий пакет військової допомоги Україні, вже в найближчі кілька місяців.

"Поставки (озброєння Україні - ред.) почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки", - заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль в ході брифінгу.

За його словами, частина озброєння, яке увійшло в новий пакет допомоги Україні, не призначене для застосування в реаліях триваючої війни, але воно може "сформувати кістяк потужних українських сил майбутнього".

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

В рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

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