Фейковий "референдум" нічого не змінить, мета ЗСУ - звільнення всієї Луганщини - Гайдай

Українці в Луганській області опинилися в заручниках у злочинців - Гайдай / Колаж Посольство США в Україні, Суспільне

Окупанти Росії намалювали в окупованій Луганській області явку на референдум, мовляв, 90%. По суті, мова йде про мільйон виборців, водночас там не живе стільки людей. Жодної демократії на "голосуванні" не було. Подібні "заходи" не зупинять Україну, яка ставить перед собою завдання звільнення всієї Луганщини. Про це заявив глава ОВА Сергій Гайдай.

Як повідомляє 24 канал, чиновник піддав критиці "референдум" окупантів на захопленій Луганщині і зазначив, що вони намалювали явку, яка не відповідає числу жителів на цій території.

"Явка майже в 90%, більше мільйона виборців - що ці росіяни несуть? Там стільки людей немає", - сказав Гайдай.

Чиновник зазначив, що під час своїх псевдореферендумів росіяни порушили всі норми демократії. Українці опинилися в заручниках у злочинців, їх змушували брати участь у "голосуванні".

"Це була повна антидемократія-ніякої таємниці голосування, примус, погрози, багаторазове "голосування", відсутність документів і нарешті – "мобілізація". Наші люди в заручниках у злочинців", - зазначив керівник ОВА.

Також він запевнив, що фейкові "референдуми" не зупинять Україну, яка має намір звільнить від російської окупації всю Луганську область.

"Щоб не відбувалося в наступні дні - нас не зупинити, фейковий референдум не може нічого змінити. Наша мета - деокупація всієї Луганщини", - додав Сергій Гайдай і підкреслив, що на учасників організації псевдореферендуму очікує покарання.

"Референдуми" Росії в Україні

Росія і колаборанти в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях в період з 23 по 27 вересня проводять, мовляв, референдуми. Вони мають намір "приєднати" українські території до РФ.

Президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію в Росії. Він також сказав, що Москва збирається визнати "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що після "референдуму" на Донбасі російська влада має намір оперативно оформити всі документи про визнання "результатів голосування".

"При позитивному рішенні на "референдумах" на Донбасі, підуть дії парламенту і президента Росії. Будуть підписані документи, все буде оперативно", - сказав Пєсков.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що нібито референдуми Росії на захоплених територіях України виключають можливість подальшого діалогу Києва і Москви. Це небезпечний сигнал від Путіна, який демонструє його неготовність завершувати війну.

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