УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Після "референдумів" звільнення регіонів може затягнутися до весни - Небоженко

28 вересня 2022, 10:07

На думку Небоженка, Путін зробив політичну помилку, а тому бойові дії все одно триватимуть.

Референдум Росія
Проведення РФ "референдумів" не зупинить бойових дій в Україні / Колаж УНІАН

"Референдуми", які Росія провела в тимчасово окупованих регіонах України ніяк не вплинуть на плани ЗСУ зі звільнення захоплених територій, проте можуть розтягнути процес повернення цих територій у часі. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Зараз співвідношення сил сторін приблизно 50 на 50 - у Росії немає можливості наступати, у нас для цього теж не дуже великі можливості. Тому процес їх звільнення може розтягнутися, як мінімум, до весни наступного року", - зазначив він.

При цьому, як пояснив Небоженко, Путін вже остаточно втратив шанс на шантаж України та її західних партнерів.

"Після того, як Путін заговорив про ядерний шантаж Європи (а не про оголошення часткової мобілізації або проведення "референдумів"), вона зрозуміла, що доведеться діяти. Тобто Путіну потрібно було зупинитися на мобілізації і "референдумах" - тоді Україна перебувала б у слабкій позиції, оскільки захід міг би змусити Україну зупинитися. Тому що Захід втомився від невизначеності війни в Україні", - говорить експерт.

На думку Небоженка, Путін зробив політичну помилку, а тому бойові дії все одно триватимуть - в України є сотні солдатів, які готові звільняти свою країну.

"Генерали не вимагали від нього слів про ядерний удар - тільки цивільний може заявити дурість про те, що він збирається обстрілювати інші країни, якщо ті будуть продовжувати участь у війні", - уточнив він.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський нагадав про неможливість будь-яких переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним після проведення фейкових "референдумів" на окупованих територіях.

Також повідомлялося, що Великобританія стала першою країною, яка ввела санкції за проведення фіктивних "референдум" на окупованих територіях України. Обмеження були введені як проти російських фізичних і юридичних осіб, так і проти колаборантів, які погодилися співпрацювати з окупантами на захоплених територіях.

"Референдуми" на непідконтрольних територіях України - новини:

війна в Україні референдум Віктор Небоженко
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:26

Православний календар на жовтень 2022: важливі церковні дати і свята

10:12

Північний потік і Північний потік-2 підірвали - МЗС ШвеціїВідео

10:07

Після "референдумів" звільнення регіонів може затягнутися до весни - Небоженко

09:52

США буде важко передбачити ядерний удар Росії по Україні - PoliticoВідео

09:44

Десятки "двохсотих" і "трьохсотих": війська РФ потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ

Реклама
09:34

Народжені в рік Тигра: який у них характер і чи можна приручити волелюбних лідерів

09:06

Три обстріли за ніч: окупанти вдарили з "Градів" і важкої артилерії по Дніпропетровщині

09:00

Путіну поставили ультиматум щодо війни в Україні: Жданов пояснив, які терміни дали диктатору

08:57

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2022: Левам - сюрпризи, Скорпіонам - гроші, Водоліям - інтригиВідео

08:24

Мені подобається війнаПогляд

08:06

Перші мобілізовані з РФ вже в Україні: частина з них загинула, частина вже в полоніВідео

08:03

Загрожуватиме і попереджатиме: експерт оцінив загрозу ядерного удару Росії по Україні

08:01

Мінус винищувач, БПЛА і 58 окупантів: ЗСУ вдарили по путінській армії на Півдні

07:20

ЗСУ наближаються до Лимана та звільняють все нові населені пункти - ISW

07:05

Як повернути колір чорним речам: 5 надзвичайно простих способів, які здивують

06:48

Ще більше HIMARS: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд - ReutersВідео

06:22

Чекаємо на новий удар з боку БілорусіПогляд

06:00

Війна в Україні може завершитися влітку 2023 року похороном Путіна - Віктор Небоженко

05:00

Режим Путіна став крихким, система Кремля може посипатися в будь-який момент – політологВідео

04:41

Що додати до тіста, аби воно швидко не черствіло та як зробити випічку м'якшою

Реклама
03:45

Путін загнаний у кут, тому може вдарити ядерною зброєю – ексагент ЦРУВідео

03:40

Жовтень буде унікальним: синоптики розповіли, якої чекати погоди в УкраїніВідео

03:20

Найсмачніше овочеве рагу з одним секретним інгредієнтом: неймовірно простий рецептВідео

03:04

"Залишайтеся з нами": стали відомі подробиці роману Бреда Пітта і Емілі Ратаковскі

02:35

Як позбутися прищів за ніч: топ-3 кращих засоби, які дійсно працюють

02:02

"По-моєму, вона звихнулася": Волочкова розсунула ноги на публіку

01:32

Гороскоп Таро на жовтень 2022: Терезам - зміни, Скорпіонам - подарунок, Стрільцям - допомогаВідео

00:51

Прикмети на 28 вересня: які 5 речей не можна робити, щоб все щастя з дому не випуститиВідео

27 вересня, вівторок
23:52

Як зупинити російську агресію: Зеленський назвав чотири головні крокиВідео

23:42

Шотландія була сильнішою: збірна України не змогла пробитися в Дивізіон A Ліги наційВідео

23:25

Зеленський поставив Путіну жорсткий ультиматум через псевдореферендумиВідео

23:10

Як почистити цибулю без єдиної сльозинки і ще чотири корисних лайфхака з мікрохвильовкою

23:04

На українських АЗС впадуть ціни на бензин і дизель: чого очікувати найближчим часомВідео

22:50

Як позбутися від тарганів: "забійні" способи, про які ви не здогадувалисяВідео

22:48

РНБО розробила інструкцію для українців на випадок ядерного удару - ДаніловВідео

22:35

Україна може застосувати потужну зброю для повернення захоплених Росією територій - БлінкенВідео

22:28

Російська недоімперія закінчує своє існуванняПогляд

22:09

У НАТО оцінили ризики застосування Росією ядерної зброї проти УкріаниВідео

21:41

Дружина Романа Сасанчина розповіла про госпіталізацію 8-місячної доньки

21:30

Росіяни вдарили ракетами по Харкову, жителі сидять без світлаВідео

Реклама
21:12

Україну атакує небезпечна погода: коли чекати неприємного "сюрпризу"Відео

21:10

Прикмети на 29 вересня: які 3 речі не можна робити, щоб проблеми в будинок не впуститиВідео

20:44

Північний потік раптово почав протікати в трьох місцях: у Польщі заявили про провокаціюВідео

20:39

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на ДонеччиніВідео

20:28

5 речей, які ніколи не можна віддавати з домуВідео

20:21

Україна отримає від США дві батареї ЗРК NASAMS, в яких буде до 16 пускових установокВідео

20:17

Встиг "повоювати" три дні: ЗСУ почали брати в полон перших мобілізованих росіянВідео

20:16

"У нас 8 людей лишилися без рук і ніг": окупант вмовляє свого батька "не сунутись" в УкраїнуВідео

20:16

В Україні злетіли ціни на популярний вид м'яса: скільки доведеться заплатитиВідео

19:32

Валявся в квартирі: стали відомі моторошні подробиці про смерть Моїсеєва

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти