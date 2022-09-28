Після "референдумів" звільнення регіонів може затягнутися до весни - Небоженко

Проведення РФ "референдумів" не зупинить бойових дій в Україні / Колаж УНІАН

"Референдуми", які Росія провела в тимчасово окупованих регіонах України ніяк не вплинуть на плани ЗСУ зі звільнення захоплених територій, проте можуть розтягнути процес повернення цих територій у часі. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Зараз співвідношення сил сторін приблизно 50 на 50 - у Росії немає можливості наступати, у нас для цього теж не дуже великі можливості. Тому процес їх звільнення може розтягнутися, як мінімум, до весни наступного року", - зазначив він.

При цьому, як пояснив Небоженко, Путін вже остаточно втратив шанс на шантаж України та її західних партнерів.

"Після того, як Путін заговорив про ядерний шантаж Європи (а не про оголошення часткової мобілізації або проведення "референдумів"), вона зрозуміла, що доведеться діяти. Тобто Путіну потрібно було зупинитися на мобілізації і "референдумах" - тоді Україна перебувала б у слабкій позиції, оскільки захід міг би змусити Україну зупинитися. Тому що Захід втомився від невизначеності війни в Україні", - говорить експерт.

На думку Небоженка, Путін зробив політичну помилку, а тому бойові дії все одно триватимуть - в України є сотні солдатів, які готові звільняти свою країну.

"Генерали не вимагали від нього слів про ядерний удар - тільки цивільний може заявити дурість про те, що він збирається обстрілювати інші країни, якщо ті будуть продовжувати участь у війні", - уточнив він.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський нагадав про неможливість будь-яких переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним після проведення фейкових "референдумів" на окупованих територіях.

Також повідомлялося, що Великобританія стала першою країною, яка ввела санкції за проведення фіктивних "референдум" на окупованих територіях України. Обмеження були введені як проти російських фізичних і юридичних осіб, так і проти колаборантів, які погодилися співпрацювати з окупантами на захоплених територіях.

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