Екстрені та стабілізаційні відключення: в Україні запроваджують графіки - Укренерго

Внаслідок атаки ворога без світла залишаються мешканці Рівненщини, а завтра відключення будуть діяти усюди.

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Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії / Колаж: Главред, фото: flickr

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18 листопада по всій Україні діятимуть графіки відключень

Енергетики намагаються відремонтувати систему після атаки

На Рівненщині екстрені відключення частково запровадили вже сьогодні

Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причиною тимчасового повернення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.

Як повідомили в "Укренерго", у понеділок з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Дізнатися про графік відключень у кожній області можна буде на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу.

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"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили у компанії.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Водночас для деяких мешканців Рівненської області відключення електроенергії запровадили ще сьогодні, 17 листопада. Голова ОВА Олександр Коваль повідомив, що станом на 17:00 для стабілізації системи на Дубенщині енергетиками будуть застосовані екстрені відключення електроенергії.

"При цьому водо-, тепло- та газопостачання в області здійснюється у повному обсязі", - додав він.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, росіяни вранці, 17 листопада, здійснили ракетний обстріл території України. Унаслідок масштабної ракетної атаки в окремих регіонах країни було введено екстрені відключення електроенергії, однак через кілька годин їх скасували.

Згодом, як писав Главред, народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що вже за декілька днів усі регіони, де сьогодні є складнощі зі світлом через останню атаку, мають повернутися до звичного життя без графіків відключень.

Раніше також повідомлялося, що в Україні є кілька сценаріїв можливих відключень електроенергії взимку. Все залежить від двох факторів: наскільки холодною буде зима та чи поновлять росіяни масові атаки на українську енергосистему.

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