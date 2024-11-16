Українцям можуть відключати світло на кілька діб: названо головну причину

Три сценарії відключень світла взимку.

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Відключення світла / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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В Україні є три сценарії відключень світла

Вони залежать від температури повітря та атак РФ

Жоден з них не передбачає відсутність відключень світла

В Україні є кілька сценаріїв можливих відключень електроенергії взимку. Все залежить від двох факторів: наскільки холодною буде зима та чи поновлять росіяни масові атаки на українську енергосистему. Про це заявив ексміністр палива та енергетики Іван Плачков в ефірі "Вечір.LIVE".

Він назвав три сценарії можливих відключень електроенергії. Але жоден з них не передбачає відсутність відключень світла.

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Першим є оптимістичний сценарій. Він пов'язаний із теплою зимою (-4°C…-5°C) і відсутністю масованих обстрілів. У такому випадку можливі короткочасні відключення на 2 години, що організовуватимуться за графіками.

"Ми проходимо зимовий максимум більш-менш з короткими відключеннями споживачів по графікам і організовано. Тому що ремонти, тому що при мінус п'яти, мінус шісти може бути дефіцит", – каже Плачков.

Середній сценарій – це холодна зима (-18°C…-25°C) без атак. За словами екс-міністра, у такому випадку віялові та стабілізаційні відключення триватимуть по 4-6 годин.

"Відключення будуть, вони будуть аварійні, стабілізаційні. Вони будуть від чотирьох до шести годин. Але це буде по графіку, регульовано та керовано", – додав експерт.

Останнім є песимістичний сценарій. Йдеться про холодну зиму і безпрецедентні масовані атаки. У цьому випадку можливі тривалі, непередбачувані відключення на кілька діб для захисту енергосистеми.

"Відключення можуть бути довготривалими. Я маю на увазі добу, дві, а може, і чотири-п'ять. Вони непрогнозовані. Енергетики намагатимуться спасти енергосистему і вимикатимуть стільки, скільки потрібно, нікого не питаючи", – підсумував Плачков.

Відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, відключення електроенергії взимку можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що відключення світла в Україні можуть початись після того, як температура повітря опуститься до мінусових позначок на понад один день.

В той же час, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що цю зиму, не беручи до уваги можливі обстріли і їх наслідки, Україна пройде або без обмежень, або з мінімальними обмеженнями при температурі до -5 градусів включно.

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Хто такий Іван Плачков? Іван Плачков — український політик. Кандидат технічних наук (2005). Голова наглядової ради "Київенерго" (з січня 2012). Обіймав посаду почесного президента Асоціації Газовидобувних Компаній України з 2015 до 2017 року, пише Вікіпедія.

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