Україна під пекельною ракетною атакою: вводяться екстрені відключення світла

Відбувається чергова масована атака на енергосистему.

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В Україні вводяться відключення світла / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

По Україні почали вводитись екстрені відключення

Рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків

Росіяни вранці, 17 листопада, здійснили ракетний обстріл території України.

Унаслідок масштабної ракетної атаки в окремих регіонах країни було введено екстрені відключення електроенергії. Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільності енергосистеми України.

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Як повідомила компанія Yasno, за командою Укренерго в Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Подібні відключення впроваджено також у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Черги відключення електроенергії / Инфографика: Главред

О 06:53 розпочалися аварійні відключення електрики в Черкаській області.

Крім того, в окремих районах Одеси тимчасово припинено електропостачання, в місті після звуків вибухів зупинився весь електротранспорт.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, армія РФ атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. За його словами, оператор системи передачі застосував екстрені знеструмлення.

"Відбувається чергова масована атака на енергосистему. Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", — написав Галущенко у Фейсбуці.

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Як повідомляв Главред, 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою Росії. Окупанти здійснили комбіновану повітряну атаку, застосувавши ракети різних типів та дрони-камікадзе.

Своєю чергою ексміністр палива та енергетики Іван Плачков попередив, що українцям можуть відключати світло на кілька діб. За його словами, є три сценарії відключень світла взимку.

Як вже попереджалося раніше, в Україні можуть початись 20-годинні відключення світла, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.

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Що відомо про Yasno? YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

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