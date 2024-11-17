РФ провалила атаку, названо терміни відновлення роботи енергооб'єктів - Нагорняк

Захист енергооб'єктів від атак ворога і надалі буде пріоритетним напрямком роботи українських енергетиків.

https://glavred.net/ukraine/rf-provalila-ataku-nazvany-sroki-vozobnovleniya-raboty-energoobektov-nagornyak-10615061.html Посилання скопійоване

Спроба РФ створити умови блекауту в Україні провалилась / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Що сказав нардеп:

Україна досить легко відбулася під час атаки енергетики

Відновити енергосистему мають за лічені дні

Критичними для України стали лише втрати людей

Під час атаки на Україну 17 листопада кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг мети з критичного пошкодження енергооб'єктів України. Про це в етері "Київ24" розповів народний депутат Сергій Нагорняк.

"Ми відносно легко по енергетичній інфраструктурі пройшли сьогоднішній ранок і сьогоднішню ніч. Регіонально дійсно - Одеса та Одеська область, Львівщина, Рівненщина і Волинь частково зазнали уражень, але, я думаю, що протягом двох-трьох діб енергетики відновлять роботу і ми повернемося до звичного ритму життя", - розповів він.

відео дня

Після ліквідації наслідків атаки українські енергетики продовжать роботу над захистом енергетичних об'єктів і станеться це досить скоро, адже критичних пошкоджень не зафіксовано.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

"Єдине, що критично із сьогоднішньої атаки - те, що загинули мирні люди і на Дніпропетровщині і в інших регіонах країни. Це найкритичніше з сьогоднішньої атаки, а залізо і метал ми відновимо, як і енергетику", - наголосив чиновник.

За його словами, вже за декілька днів усі регіони, де сьогодні є складнощі зі світлом через останню атаку, мають повернутися до звичного життя без графіків відключень.

Атака Росії на Україну 17 листопада - що відомо

Вранці 17 листопада російські війська масовано вдарили ракетами та дронами по Україні, зокрема, у Києві внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару в Печерському районі сталося загоряння покрівлі 5-поверхового житлового будинку, часткове руйнування покрівлі.

Згодом Главред писав, що внаслідок масштабної ракетної атаки в окремих регіонах країни було введено екстрені відключення електроенергії. Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільності енергосистеми України.

Пізніше стало відомо, що в Миколаєві внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 6 дістали поранення. А в одному з районів Львівської області внаслідок падіння уламків ворожої ракети сталися руйнування з подальшою пожежею гаражів. Також постраждали Рівне, Запоріжжя, Кременчук, Полтава, Волинь, Вінничина та Кривий Ріг.

Інші новини про ворожі атаки:

Хто такий Сергій Нагорняк? Сергій Нагорняк - народний депутат України 9-го скликання. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред