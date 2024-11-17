РФ провалила атаку, названо терміни відновлення роботи енергооб'єктів - Нагорняк

Що сказав нардеп:
- Україна досить легко відбулася під час атаки енергетики
- Відновити енергосистему мають за лічені дні
- Критичними для України стали лише втрати людей
Під час атаки на Україну 17 листопада кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг мети з критичного пошкодження енергооб'єктів України. Про це в етері "Київ24" розповів народний депутат Сергій Нагорняк.
"Ми відносно легко по енергетичній інфраструктурі пройшли сьогоднішній ранок і сьогоднішню ніч. Регіонально дійсно - Одеса та Одеська область, Львівщина, Рівненщина і Волинь частково зазнали уражень, але, я думаю, що протягом двох-трьох діб енергетики відновлять роботу і ми повернемося до звичного ритму життя", - розповів він.
Після ліквідації наслідків атаки українські енергетики продовжать роботу над захистом енергетичних об'єктів і станеться це досить скоро, адже критичних пошкоджень не зафіксовано.
"Єдине, що критично із сьогоднішньої атаки - те, що загинули мирні люди і на Дніпропетровщині і в інших регіонах країни. Це найкритичніше з сьогоднішньої атаки, а залізо і метал ми відновимо, як і енергетику", - наголосив чиновник.
За його словами, вже за декілька днів усі регіони, де сьогодні є складнощі зі світлом через останню атаку, мають повернутися до звичного життя без графіків відключень.
Атака Росії на Україну 17 листопада - що відомо
Вранці 17 листопада російські війська масовано вдарили ракетами та дронами по Україні, зокрема, у Києві внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару в Печерському районі сталося загоряння покрівлі 5-поверхового житлового будинку, часткове руйнування покрівлі.
Згодом Главред писав, що внаслідок масштабної ракетної атаки в окремих регіонах країни було введено екстрені відключення електроенергії. Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільності енергосистеми України.
Пізніше стало відомо, що в Миколаєві внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 6 дістали поранення. А в одному з районів Львівської області внаслідок падіння уламків ворожої ракети сталися руйнування з подальшою пожежею гаражів. Також постраждали Рівне, Запоріжжя, Кременчук, Полтава, Волинь, Вінничина та Кривий Ріг.
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Хто такий Сергій Нагорняк?
Сергій Нагорняк - народний депутат України 9-го скликання. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.
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