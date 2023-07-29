Експерт розповів, чи варто українцям побоюватися блокади портів окупантами

Експерт Олексій Кущ каже, що вже в будушому році аграрний потенціал України через війну може знизитися сумарно на 50%.

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Одеський порт, Кущ / колаж Главред, фото "Громадьске радіо", ua.depositphotos.com

Можлива блокада російськими окупантами українських портів однозначно позначиться на внутрішніх закупівельних цінах зерна. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економічний експерт Олексій Кущ.

"Українці на собі цього особливо не відчують. В основному, це відчують зернотрейдери, які не зможуть вивозити зерно через портову інфраструктуру. Ситуація побічно вдарить і по українських аграріях, тому що вони не зможуть продавати зерно тим же зернотрейдерам. Відповідно, можливості реалізації зерна скоротяться. Це відіб'ється на внутрішніх закупівельних цінах зерна, оскільки додаткові витрати на транспортування залізницею перекупники перекладатимуть на виробників, занижуючи ціну. Через що українські аграрії можуть працювати або в "нуль", або в збиток"", ‒ сказав він.

Кущ каже, що вже в будушому році аграрний потенціал України через війну може знизитися сумарно на 50%

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"Це може позначитися на нашому аграрному потенціалі – якщо в цьому році він скоротиться на 30%, в основному за рахунок окупованих територій, то в наступному році він може скоротитися ще на 20 відсотків через скорочення логістики і зниження внутрішніх закупівельних цін. Тому в 2024 році наш аграрний потенціал через війну може знизитися сумарно на 50 відсотків", - сказав він.

Хто такий Олексій Кущ? Олексій Кущ-фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе в Києві, працює в аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці в Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

РФ вийшла із зернової угоди і погрожує атаками на судна

Раніше повідомлялося, що країна-агресор Росія вийшла із зернової угоди. Про таке рішення заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. За його словами, РФ нібито "повернеться до угоди, як тільки частина домовленості, що стосується Москви, буде виконана".

19 липня стало відомо, що РФ погрожує всім суднам, які прямуватимуть до портів України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які прямуватимуть до чорноморських портів України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Після цього Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна рахуватиме всі кораблі, що прямують до російських портів і портів на окупованих територіях, що перевозять військові вантажі.

Керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко заявив, що обстріл портів показує, що Україна-заручник відносин Ердогана і Путіна. Обстрілами портів російські окупанти в першу чергу відправляють сигнал президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

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