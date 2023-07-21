Перезапуск зернового коридору та ПВК Вагнер у Білорусі: Зеленський провів Ставку

Головнокомандувачу ЗСУ Володимиру Зеленському доповіли про актуальну ситуацію на полі бою, проаналізовано військові плани країни-агресора Росії.

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Україна вивчає подальші плани Росії на полі бою - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 ОБрСпН

Президент Володимира Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, під час якої доручив Збройним силам України та Міністерству закордонних справ провести роботу для продовження иніціативи зернового коридору. Воєначальники доповіли про ситуацію на фронті та плани окупантів Росії. Київ уважно стежить за діями найманців ПВК Вагнер у Білорусі.

Як повідомив гарант на своїй сторінці в Telegram-каналі, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, командувачу ВМС Олексію Неїжпапі, віце-прем'єру – міністру з питань розвитку громад, територій та інфраструктури Олексію Кубракову та Міністерству закордонних справ доручено налагодити механізми для продовження зернової угоди.

"Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віце-прем’єра Кубракова. Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", - розповів Зеленський.

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Ситуація на фронті

Президент також розповів, що заслухав доповіді воєначальників і керівників профільних міністерств про ситуацію на фронті. Проаналізовано плани російських окупантів.

"Доповіді Головкома, командувачів Сирського, Тарнавського. Актуальна ситуація на полі бою. Глибока аналітична доповідь усіх наших розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також – постачання, логістика, виробництво. Міністр Резніков, командувач Гуляк, міністр Камишін", - зазначив гарант.

Білорусь

За словами глави держави, українські спецслужби та прикордонники уважно стежать за діяльністю найманців ПВК Вагнер у Білорусі.

"Північний кордон. Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ", - сказав Зеленський.

В Україні перевіряють військкомати

Крім того, президент додав, що йде комплексна перевірка територіальних центрів комплектування (військкоматів), заслухано звіт. Очікуються результати проведеної інспекції.

"Також триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. Заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуємо результатів інспекції", - підкреслив Володимир Зеленський.

Зернова угода

Рупор Кремля Дмитро Пєсков 17 липня заявив, що агресор Росія вийшла із зернової угоди. За його словами, Москва повернеться до домовленостей після того, як нібито "будуть виконані певні умови".

Президент Володимир Зеленський відреагував на вихід Росії із зернової угоди і сказав, що Україна готова продовжити ініціативу, потрібна згода Туреччини і ООН як ключових партнерів в рамках цієї домовленості.

"У нас з ними (з Москвою, - ред.) не було жодних домовленостей. Навіть без РФ потрібно робити все, щоб ми могли використовувати цей Чорноморський коридор. Ми не боїмося", - процитував президента прессекретар Сергій Никифоров.

Президент Туреччини Реджем Ердоган сказав, що Путін погодився на продовження зернової угоди. Ердоган планує обговорити питання з ним у серпні.

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