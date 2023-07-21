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"Захід затягує війну": Путін видав нову маячню про контрнаступ ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
21 липня 2023, 14:07 оновлено 21 липня, 14:30
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Російський диктатор цинічно висловився про те, що західна зброя нібито "не така хороша, як радянська".
Путина
Путін видав нову маячню про Західну зброю і контрнаступ ЗСУ / фото: скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін видав нову маячню про війну в Україні, контрнаступ ЗСУ та постачання Західної зброї. Він нахабно бреше про те, що радянська зброя, яка є у РФ, нібито "краща" за західну, передану Україні. Його ганебне відеозвернення вже розлетілося в Мережі.

При цьому він намагається зняти з себе відповідальність за тривалість війни в Україні і звинувачує у всьому Захід.

"Весь світ бачить, що хвалена західна, нібито, невразлива техніка горить, а за своїми тактико-технічними даними вона часто поступається деяким зразкам радянського виробництва. Так, західне озброєння можна додатково поставити і кинути в бій. Це, звичайно, завдає нам певної шкоди і затягує конфлікт", - сказав Путін.

відео дня

Директор країни-агресора РФ також розповідає фейки про втрати в ЗСУ.

"В результаті самогубних атак формування ЗСУ зазнали величезних втрат - десятки тисяч людей", - бреше Путін.

Дивіться нову цинічну заяву Путіна:

путина
Путін зробив нову цинічну заяву / фото: скріншот

Нагадаємо, ексглава ГУР назвав мету Путіна у війні з Україною. Колишній глава ГУР Валерій Кондратюк вважає, що Путін намагається унеможливити подальший розвиток України як ефективної економічної держави.

Також раніше повідомлялося, що після удару по Кримському мосту у Путіна помітили дивну поведінку. У Путіна підвищився градус релігійності. Тепер він навіть на фронт приїжджає з іконами, зазначає російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

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