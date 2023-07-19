Росія погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня

Також в Міноборони РФ констатували, що "країни прапора таких судів будуть вважатися залученими в український конфлікт на боці Києва".

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Росія загрожує миру / Колаж Главред, фото mtu.gov.ua, pixabay

Країна-агресор Росія з 20 липня нібито буде вважати залученими у війну ті країни, судна яких будуть слідувати в чорноморські порти України.

Як заявили в Міністерстві оборони РФ, видані інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям у зв'язку з припиненням "Чорноморської ініціативи".

"17 липня МЗС РФ оголосив, що припинення "зернової угоди" означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, а також згортання морського гуманітарного коридору і закриття спільного координаційного центру (СЦК) в Стамбулі. З 00:00 мск 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів військового призначення", - йдеться в повідомленні.

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Також в Міноборони констатували, що "країни прапора таких судів будуть вважатися залученими в український конфлікт на боці Києва".

Зернова угода - що відомо

Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Як заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

13 липня Володимир Путін пригрозив зупинити участь Росії в "зерновій угоді". Як заявив диктатор журналістам російських пропагандистських каналів, у разі, якщо світ не погодиться на умови його країни, то "зернової угоди" не буде.

Кремль погрожує країнам, які підуть на продовження "зернової угоди" без РФ.

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