Експерт пояснив, який у Пригожина був хитрий план з приводу заколоту

Віктор Небоженко вважає, що в разі, якби Пригожин пішов до кінця, то диктатору Путіну все одно вдалося б це пояснити населенню РФ.

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Євген Пригожин хотів стати героєм в очах населення РФ - Небоженко / колаж Главред, фото УНІАН, скріншот

Озброєний заколот ватажок ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина задумав і здійснив в тому числі і потім, щоб виглядати героєм для населення країни-агресора РФ (на тлі російських генералів - невдах).

Про це в інтерв'ю Главреду заявив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Він же насправді протягом 15 років виконував для Путіна брудну роботу. Проблема у війні. Потрібно війну якось зупинити. І для того, щоб зупинити війну, потрібно зробити когось відповідальним за неї, але не президента", - сказав він.

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Небоженко вважає, що в разі, якби Пригожин пішов до кінця, то диктатору Путіну все одно вдалося б це пояснити населенню країни-агресора РФ.

"І тому Пригожин останні півроку постійно говорив про те, що генерали погано впоралися з війною. І після того, якби у Пригожина все вийшло, а Путін пішов би йому назустріч, то всі пропагандисти говорили, що, мовляв, президент покарав військових, які не впоралися з війною в Україні, тому довелося війну зупиняти. І це було б правдою", - сказав він.

Хто такий Віктор Небоженко Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) — український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія. Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України. У 1994-му брав участь у першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми. З 2003-го - керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, директор соціологічної служби "Український барометр".

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК"Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

27 червня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак ватажка ПВК"Вагнера" Євгенія Пригожина.

Telegram-канал СЗР писав, що Пригожин нібито зробив пропозицію Лукашенку забезпечити захист від можливих посягань на територіальну цілісність з боку нинішнього російського керівництва, але чіткої відповіді не отримав.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що військові Білорусі отримають від "вагнерівців ""цінний досвід".

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