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Передадуть "безцінний досвід": Лукашенко зрадів "вагнерівцям" у Білорусі

Юлія Куришко
27 червня 2023, 16:24 оновлено 27 червня, 16:26
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Білоруський диктатор закликав мешканців країни не боятися бійців "Вагнера".
Передадуть 'безцінний досвід': Лукашенко зрадів 'вагнерівцям' у Білорусі
Лукашенко радий "вагнерівцям" у Білорусі / колаж: Главред, скріншот: відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зрадів терористичному угрупованню ПВК "Вагнер" у Білорусі.

Президент вважає, що військові Білорусі отримають від них "цінний досвід", про це Лукашенко сказав під час зустрічі із білоруським міністром оборони Віктором Хреніним, передають пропагандистські ЗМІ.

"Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Досвід. Слухай, вони на передовій - штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені Путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли. Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінне. Ось це нам від вагнерівців треба взяти", - заявив самопроголошений президент..

відео дня

Втім, Лукашенко не підтвердив, чи перебувають "вагнерівці" уже на території Білорусі.

Військовий бунт Пригожина в Росії

Нагадаємо, що у Росії починається громадянська війна, Пригожин влаштовував держпереворот. Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців".

Літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі у Білорусі. Початково очікувалося, що літак приземлиться у Національному аеропорту Мінська. За кілька хвилин судно змінило свій напрямок до військового аеродрому Мачулищі.

Білорусь може стати пасткою для Пригожина та його найманців. Якщо Кремль буде тиснути на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, то Білорусь не зможе надати найманцям ПВК "Вагнера" надійний притулок.

Більше бунтівних новин:

Олександр Лукашенко Євген Пригожин громадянська війна в Росії
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