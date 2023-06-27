"Пригожин взявся за старе": у Мережі дізналися про пропозицію ватажка ПВК Лукашенку

Російські еліти цікавляться, який силовий ресурс залишається у Пригожина і передають йому пропозиції через довірених осіб.

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Лукашенко поки що не відповів Пригожину на пропозицію захистити його від нападок Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нібито отримує різні пропозиції від російських військових і фінансових еліт щодо взаємодії в кризовій ситуації. Сам же він вже зробив вельми привабливу пропозицію білоруському диктатору Олександру Лукашенку. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

"Цирк, що почався 23 червня ввечері під вивіскою заколоту Пригожина, триває. Вчора вранці президенту Росії Володимиру Путіну доповіли, що головний бунтівник країни Євген Пригожин, відпочивши, взявся за старе. Президенту надали інформацію, що вже в неділю Пригожину через довірених осіб стали надходити пропозиції "провести консультації". Темою консультацій називали обговорення можливої взаємодії в кризовій ситуації та пропозиції допомоги Пригожину в нинішні важкі часи", - йдеться у повідомленні.

За інформацією секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева, опальний лідер ПВК "викликав інтерес і відверті симпатії у частини російських (зокрема військових і фінансових) еліт, які обережно зараз намагаються дізнатися у Пригожина його можливості й плани на найближче майбутнє".

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"Більшість цікавиться, який силовий ресурс залишається у Пригожина найближчим часом. Сам Євген Пригожин йде на контакт, поступово приходить до тями і намагається оцінити обстановку в якій опинився", - зазначають на каналі.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олексадр Лукашенко, який прийняв в країні Пригожина, нібито вже чітко дав зрозуміти, що не допустить жодної діяльності ПВК Вагнера на території Республіки Білорусь і готовий лише на формальне представництво ПВК і присутність невеликої кількості бунтівного керівництва структури.

"Республіку Білорусь за пропозицією Лукашенка вагнерівці зможуть використовувати виключно як перевалочну базу, не більше, і то під пильним контролем", - повідомляє генерал СЗР.

При цьому Пригожин нібито вже зробив пропозицію Лукашенку забезпечити захист від можливих посягань на територіальну цілісність з боку нинішнього російського керівництва, але чіткої відповіді не отримав.

"Судячи з усього Лукашенко не готовий на щільну взаємодію з бунтівною частиною ПВК Вагнера, але дуже хоче бути в курсі їхніх планів", - зазначили на каналі.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Зокрема, Пригожин розраховував на народну підтримку, а його друзі в ГУ Генштабу обіцяли перехід на його бік великої кількості військових Збройних сил РФ при загальному нейтралітеті тих, хто не приєднається.

26 червня Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби влаштувати бунт в РФ. За його словами, похід на Москву був організований, нібито щоб не допустити закриття ПВК, а диктатора Путіна він скидати не збирався.

27 червня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

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