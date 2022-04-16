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Ексочільник МЗС назвав два фактори, через які Кремль приречений програти у війні

16 квітня 2022, 17:05

Також відомий український дипломат Володимир Огризко попередив, що в ситуації, що склалася Російська Федерації здатна на найстрашніші вчинки.

Огризко
Володимир Огризко / УНІАН

Перемога України у війні або поразка Росії залежить як мінімум від двох факторів. Про це в ефірі Радіо НВ заявив колишній український міністр закордонних справ Володимир Огризко.

"Зброя вже надходить. І надходить те, яке нам реально потрібно. Нехай і з запізненням, але все-таки воно є. Також ми маємо, хоч і не повні, але дуже болючі для Росії економічні санкції Заходу, вони будуть продовжені. Це два фактори, які говорять про те, що шансів здобути перемогу у РФ немає. [...] Росія сама себе знищила . І цей процес зараз піде з прискоренням", - сказав дипломат.

Водночас Огризко зазначив, що певну частину захоплених територій окупанти все ще можуть утримувати деякий час і здійснювати на них звірства.

"Вони вже лякали нас ядерною загрозою, ядерними ударами і застосуванням інших видів засобів масового ураження", - підсумував Огризко.

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Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім відмітив, що у росіян в крові захоплення чужих територій, вбивства і зґвалтування людей – це показує їх нинішня реакція на звірства російських окупантів в Україні.

При цьому, на думку Кіма, війна в Україні може швидко закінчитися лише в тому випадку, якщо відбудеться зміна влади в Росії. Путін зараз намагається "промацати" ту межу, за яку йому не дозволить перейти Захід, вважає глава Миколаївської ОГА.

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Автор: Єгор Бунін
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