Україна впевнено збільшує виробництво ключової зброї у війні з РФ - WP

Дедалі більше країн розглядають модель вливання грошей в оборонну промисловість України замість постачання зброї.

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Україна збільшує виробництво ключової зброї / колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

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Європейські союзники інвестують в артилерію українського виробництва

Україну використовують як випробувальний полігон

На тлі побоювань з приводу скорочення підтримки з боку США Україна нарощує виробництво ключової зброї в протистоянні з Росією - артилерії. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що в міру того, як майбутнє війни стає дедалі більш невизначеним, європейські союзники безпосередньо інвестують в артилерію українського виробництва, зокрема, САУ "Богдана", виробництво яких різко зросло під час війни з Росією - з шести на місяць у 2023 році до більш ніж 20 у 2025 році.

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Один із європейських чиновників зазначив, що дедалі більше країн розглядають модель вливання грошей в оборонну промисловість України замість постачання зброї, пропонуючи швидший шлях, оскільки власні запаси Європи вичерпуються після багатьох років постачання зброї Києву.

За словами чиновника, ця стратегія також дає змогу країнам НАТО використовувати Україну як випробувальний полігон для розроблення зброї, такої як безпілотники, у яких у них немає такого великого досвіду.

"Це безпрограшний варіант. Для нас це дешевше. Їм потрібно виробляти. І українці багато чому нас вчать", - додав європейський чиновник.

Як зазначає WP, попри збільшення кількості безпілотників на передовій, артилерія залишається ключовою частиною конфлікту. Порівняно з безпілотниками, артилерійські знаряддя можуть більш ефективно пригнічувати траншейні операції, зупиняти штурми і вбивати супротивників.

Директор агентства оборонних закупівель Міністерства оборони Арсен Жумаділов зазначив, що Україна домоглася "величезних успіхів" у виробництві зброї калібру НАТО після вторгнення Росії 2022 року. За його словами, понад 85 відсотків деталей, необхідних для "Богдани", виробляють в Україні, і до кінця року ця цифра має зрости до 95 відсотків.

"Зараз САУ виробляються в Україні в обсягах, які не мають аналогів у Європі", - сказав Жумаділов.

Зброя України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Вадим Сухаревський у середині грудня минулого року заявив, що у ЗСУ є лазерна зброя Тризуб. Комплекс дозволяє збивати ворожі військові літаки на відстані 2 тисячі кілометрів.

Крім того, українські захисники почали застосовувати на фронті українські безпілотні авіаційні комплекси В-1. Про це повідомляє Міноборони України.

Також Україна розробляє нові наземні бойові безпілотники, які управляються через волоконно-оптичний кабель, що дає змогу обходити російські засоби радіоелектронної боротьби.

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