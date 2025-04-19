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Україна запропонувала альтернативу путінському перемир'ю: Сибіга відповів диктатору

Віталій Кірсанов
19 квітня 2025, 20:28
642
За словами Андрія Сибіги, позиція України залишається чіткою і послідовною.
У МЗС відповіли на
У МЗС відповіли на "великоднє перемир'я" Путіна / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Андрій Сибіга:

  • Заяви Путіна не збігалися з його діями
  • Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився з приводу запропонованого російським диктатором Володимиром Путіним "великоднього перемир'я", зазначивши, що Україна орієнтуватиметься не на слова, а на дії. Про це глава МЗС написав у соціальній мережі X.

"Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, у нас є значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова", - заявив міністр.

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За його словами, позиція України залишається чіткою і послідовною: ще в Джидді 11 березня представники України беззастережно погодилися з пропозицією США про повне тимчасове припинення вогню на 30 днів.

"Росія відмовилася, і ця російська відмова Сполученим Штатам триває вже 39 днів. Натомість за цей час московський режим висунув різні умови та посилив терор проти України, цивільних осіб і цивільної інфраструктури по всій нашій країні", - наголосив Сибіга.

Міністр заявив, що Росія в будь-який момент може погодитися на пропозицію про повне і безумовне припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі.

"Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і всю міжнародну спільноту залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалася і триває", - наголосив Сибіга.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Як писав Главред, 17 квітня в Парижі українська делегація провела зустріч із представниками країн "Коаліції рішучих" у Єлисейському палаці. Головними темами переговорів були можливе перемир'я і надання Україні реальних гарантій безпеки. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про низку важливих зустрічей, що відбулися в рамках цього візиту.

Сенатор Рубіо заявив, що Сполучені Штати можуть визнати переговори про припинення вогню в Україні безперспективними, якщо протягом найближчих днів не буде досягнуто прогресу.

Президент США Дональд Трамп розкритикував лідера Кремля Володимира Путіна, заявивши, що той діє "занадто повільно". Глава Штатів очікує укладення угоди про мир до кінця поточного тижня.

19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я. Він заявив, що припинить усі бойові дії.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

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