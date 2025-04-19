Дженніфер Еністон розповіла, чого боїться найбільше на світі

Дженніфер Еністон поділилася своїм головним страхом.

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Дженніфер Еністон розповіла про страхи / Колаж Главред, фото Instagram/jenniferaniston

Коротко:

Чого боїться Джен

Як вона справляється зі своїм страхом

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон розповіла, чого вона боїться найбільше.

Як пише Page Six, Дженніфер Еністон воліє залишатися на землі.

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"Я страшенно боюся літати", - зізналася 56-річна актриса в новому інтерв'ю Travel + Leisure.

Щоб заспокоїти свій страх, Еністон розповіла виданню, що раніше вона забобонно торкалася правою долонею літака, на який збиралася сісти, а потім ступала на борт правою ногою.

Дженніфер Еністон / ua.depositphotos.com

"Але останнім часом я займаюся гіпнозом, і одна з вимог під час практик - позбутися всіх цих забобонів", - продовжила вона.

"Я більше не займаюся цим "правою рукою, правою ногою" - і тепер це приголомшливо добре!" - додала зірка.

Дженніфер Еністон / ua.depositphotos.com

Зірка "Друзів" додала, що "підключення до хорошої медитації" також допомагає, як і періодичні підйоми, щоб потягнутися або пройтися.

Еністон зізналася, що, як правило, бере з собою набагато більше речей, ніж їй потрібно для будь-якої поїздки.

"Я так намагалася не брати з собою багато речей, тому що я, як відомо, беру з собою занадто багато речей", - сказала Еністон, зазначивши, що Японія і Мальдіви, як і раніше, в її списку місць, які вона хоче відвідати.

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