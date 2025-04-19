Дженніфер Еністон розповіла, чого боїться найбільше на світі

Коротко:
- Чого боїться Джен
- Як вона справляється зі своїм страхом
Голлівудська актриса Дженніфер Еністон розповіла, чого вона боїться найбільше.
Як пише Page Six, Дженніфер Еністон воліє залишатися на землі.
"Я страшенно боюся літати", - зізналася 56-річна актриса в новому інтерв'ю Travel + Leisure.
Щоб заспокоїти свій страх, Еністон розповіла виданню, що раніше вона забобонно торкалася правою долонею літака, на який збиралася сісти, а потім ступала на борт правою ногою.
"Але останнім часом я займаюся гіпнозом, і одна з вимог під час практик - позбутися всіх цих забобонів", - продовжила вона.
"Я більше не займаюся цим "правою рукою, правою ногою" - і тепер це приголомшливо добре!" - додала зірка.
Зірка "Друзів" додала, що "підключення до хорошої медитації" також допомагає, як і періодичні підйоми, щоб потягнутися або пройтися.
Еністон зізналася, що, як правило, бере з собою набагато більше речей, ніж їй потрібно для будь-якої поїздки.
"Я так намагалася не брати з собою багато речей, тому що я, як відомо, беру з собою занадто багато речей", - сказала Еністон, зазначивши, що Японія і Мальдіви, як і раніше, в її списку місць, які вона хоче відвідати.
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