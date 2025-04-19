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Переломи та забої: дружина Боярського розкрила справжню причину його госпіталізації

Віталій Кірсанов
19 квітня 2025, 22:58
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Путініст Михайло Боярський отримав травми після падіння на сцені.
Дружина Боярського розкрила причину його госпіталізації
Дружина Боярського розкрила причину його госпіталізації / колаж: Главред, фото: Instagram/boyarskiy_official, t.me/mash

Коротко:

  • Лікарі побоювалися розвитку пневмонії у Боярського
  • Наразі Боярський почувається добре

Російський артист-путініст Михайло Боярський опинився в лікарні через ризик розвитку пневмонії після травми. Причину госпіталізації розкрила його дружина, художній керівник театру імені Ленсовета Лариса Луппіан, пишуть росЗМІ.

За її словами, лікарі побоювалися розвитку пневмонії, але змогли уникнути негативних наслідків.

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"Пневмонія може розвинутися, коли легеня забивається - може розвинутися, а може не розвинутися", - зазначила дружина путініста.

За її словами, госпіталізація стала радше профілактичним заходом, медики контролюють стан артиста.

Вона нагадала, що Боярський отримав травми після падіння на сцені. Зокрема, його госпіталізували із поєднаною травмою грудей і хребта, а також компресійними переломами, закритою травмою грудної клітки та забоєм легені.

Наразі Боярський почувається добре. Його випишуть із лікарні наступного тижня.

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Зазначимо, Михайло Боярський вирішив прокоментувати масову втечу російських артистів із країни-терориста Росії. Боярський зізнався, що сам би не поїхав із країни, тому на еміграцію колег він намагається не звертати уваги.

А також Михайло Боярський, який нещодавно вирішив завершити кар'єру, може страждати від серйозного захворювання. Лікар Юрій Серебрянський заявив, що 73-річний артист у молодості не був прихильником здорового способу життя. Це і стало причиною його погано самопочуття.

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Хто такий Михайло Боярський?

Михайло Боярський - радянський і російський актор театру, кіно, озвучування і дубляжу, співак і музикант; народний артист РРФСР (1990).
У серпні 2015 року СБУ внесла Боярського до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. 19 жовтня 2022 року внесений до санкційних списків України проти осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, окупацію території України".
3 лютого 2023 року внесений до санкційного списку Канади як "причетний до поширення російської дезінформації та пропаганди".

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