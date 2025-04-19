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Розбили паркан і втекли: у РФ 100 військових підняли бунт у військовій частині

Даяна Швець
19 квітня 2025, 15:33оновлено 19 квітня, 16:13
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Семеро втікачів з військової частини перебувають у розшуку.
Розбили паркан і втекли: у РФ 100 військових підняли бунт у військовій частині
Російські солдати прорвались через охорону / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал BAZA

Ключове:

  • У Краснодарі близько сотні солдатів РФ, яких утримували за СЗЧ, спробували втекти з військової комендатури
  • Після інциденту територію було заблоковано Росгвардією та поліцією для запобігання новим втечам
  • Семи солдатам все ж вдалося втекти, зламавши огорожу та прорвавшись через територію комендатури

У Краснодарі, що в Росії, стався гучний інцидент — одразу сотня солдатів, яких утримували за самовільне залишення військової частини, спробували втекти з території військової комендатури. Про це повідомив російський Telegram-канал "BAZA".

За попередніми повідомленнями, солдатів розмістили у спеціально облаштованій зоні, де тимчасово тримають військовослужбовців, які порушили військову дисципліну.

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Спалахнула спроба масового прориву: близько ста військових без зброї намагалися залишити територію. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

100 солдатів намагались утекти з комендатури
100 солдатів намагались утекти з комендатури / фото: тг-канал Главред

Ввечері 18 квітня місце подій було заблоковано співробітниками Росгвардії та поліції, щоб не допустити подальших втеч.

Однак, як стало відомо пізніше, семи втікачам усе ж вдалося пробратися крізь периметр: вони зламали огорожу, прорвались через територію комендатури та зникли.

Наразі ці солдати перебувають у розшуку, російські силовики стверджують, що вони не мають при собі зброї.

Росіяни не хочуть йти на війну - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, партизани руху "Атеш" розповідали, що солдати РФ пішли проти командування і саботують накази на Херсонщині. Так, окупанти з 205 мотострілецької бригади відмовляються йти в атаку проти ЗСУ і спеціально сповільнюють підготовку до нових операцій.

Окрім цього, військовослужбовці РФ на Херсонщині масово відмовляються підписувати нові контракти на службу. У ворога великі проблеми з евакуацією, що призводить до низького морального стану окупаційних військ.

На Запоріжжі окупанти також зривають наступ РФ, масово саботуючи накази. Кількість окупантів, які незадоволені наказами командування, невпинно зростає.

Більше важливих новин:

Як повернутись із СЗЧ?

Написати заяву слідчому, прокурору або суду про бажання повернутися на службу. Згідно з Кримінальним кодексом (ст. 401), можна повернутися або до попередньої частини, або до іншої. Тобто, якщо СЗЧ чи дезертирство було пов'язане з небажанням проходити службу в певному підрозділі, це дає можливість потрапити в інший.

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