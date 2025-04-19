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Була на дні: українська співачка розповіла про залежність

Олена Кюпелі
19 квітня 2025, 23:13
277
Співачка зізналася в тому, що їй знадобилася психотерапія.
Таянно.
Tayanna зізналася в залежності / колаж: Главред, фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Коротко:

  • Про що розповіла Tayanna
  • Що їй допомогло розібратися із собою

Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) розповіла, що кілька років перебувала в залежності, в залежності від стосунків.

Як розповіла вона в подкасті "Людині потрібна людина", вона була залежною від стосунків, і саме тому прийняла рішення радикально змінити своє життя.

Таянно.
Tayanna / Instagram

"Коли я потрапила на психологічну групову терапію, я побачила дуже багато своїх травм за короткий проміжок часу, що я не могла їх винести. Я була в суцільному болю і на дні. Я абсолютно відрізала себе від усіх найрідніших друзів, майже ні з ким не спілкувалася. Було дуже важко. Ніколи не могла подумати, що людині може бути так погано психологічно", - розповіла співачка.

Співачка також додала, що під час психотерапії вона виявила, що в неї були проблеми з кордонами. почала себе відновлювати. Два роки щодня я працювала над собою. Я зрозуміла, що в мене дуже сильна залежність від людей. І в мене був дуже сильний критик, над яким я досі працюю. Мені було важко, але досі я ходжу до психолога, тому що є сильні патерни", - розповіла співачка.

Таянно.
Tayanna / Instagram

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До слова, нещодавно співачка вперше зізналася в романі з популярним одруженим продюсером. Тетяна Решетняк розповіла, що в неї з дружиною Дмитра Клімашенка була серйозна розмова і згодом артистка перед нею вибачилася. Сьогодні вона вдячна своєму колишньому продюсеру та коханцю за життєвий та музичний досвід і не відчуває сорому за скоєне.

Крім цього, Tayanna розповіла про тюремне ув'язнення. У 15 років зірка потрапила в поліцію і могла сісти до в'язниці через контрабанду. Однак у відділку Тетяну та її маму врятував голос майбутньої співачки та пісня Bon Jovi - It's my life.

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Хто така Tayanna?

Tayanna (справжнє ім'я - Тетяна Решетняк) - українська співачка, автор-виконавець. Колишня солістка гурту "Гарячий шоколад". Брала участь у Нацвідборах на Євробачення від України в 2017 і 2018 роках, а також у проєктах "Голос країни" (4 і 5 сезон) і "Танці з зірками" (6 сезон). У 2019-2020 була ведучою проєкту "ЖВЛ" на 1+1.

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