'Зараз саме час': у The Hill пояснили, як Трамп може зупинити війну в Україні

Трампу під силу зупинити війну в Україні, але для цього йому потрібно змінити нинішній стиль поведінки з Путіним.

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У The Hill пояснили, як Трамп може зупинити війну в Україні/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, facebook.com/WhiteHouse

Основні тези матеріалу The Hill:

Трамп може зупинити війну в Україні

Для цього йому потрібно припинити підлабузнюватися до Путіна і натиснути на диктатора РФ

Президент США Дональд Трамп може зупинити війну в Україні, це йому під силу. Проте для цього йому потрібно натиснути на російського диктатора Володимира Путіна, а не "підлабузнюватися до нього".

Про це заявив науковий співробітник Атлантичної ради Деніел Фрід в коментарі The Hill.

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Експерт звернув увагу, що незважаючи на те, що Росія відкинула попередню пропозицію Трампа про тимчасове припинення вогню, риторика Білого дому зараз однаковою мірою покладає провину і Росію, і на Україну.

"Висловлювання Рубіо, зізнатися, збентежили мене. Він, схоже, рівнозначно звинуватив у зриві прогресу і Росію, і Україну. Тоді як насправді за відсутність прогресу відповідальна Росія, і тільки Росія", – наголосив Фрід.

За його словами, зараз саме час, щоб чинити тиск на Москву, адже її економічне становище вразливе.

"Скористайся цим, хлопче! Подарунок богів... Вони страждають. Тому дайте їм зрозуміти, що ми знаємо, і почніть пропонувати варіанти дій або зливати інформацію про них, щоб справді тримати їх під прицілом у галузі енергетики", – зазначив експерт.

За словами Фріда, Трамп має величезну можливість заявити про перемогу у війні. Проте для цього йому доведеться чинити більший тиск на російського диктатора Путіна.

"Але для цього йому доведеться протистояти Путіну, а не постійно підлабузнюватися до нього або доручати Віткоффу їздити туди з букетами", – наголосив Фрід.

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, США можуть припинити намагатися укласти мирну угоду – Рубіо назвав умову. Держсекретар США дав кілька днів на укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Також раніше повідомлялося, що Трамп погрожує вийти з мирних переговорів по Україні. Дональд Трамп планує вийти з переговорного процесу у випадку, якщо одна зі сторін будуть ускладнювати досягнення миру.

У Кремлі відповіли на те, що США пригрозили вийти з мирних переговорів. У Кремлі заявили про "прогрес" у мирних переговорах щодо закінчення війни проти України, але зазначають, що діалог просувається повільно й непросто.

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Що таке The Hill? The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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