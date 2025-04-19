Угорська влада почала технологію зі зриву членства України в ЄС - ЗМІ

Будапешт запевняє своїх громадян у тому, що приєднання України до ЄС нібито "зруйнує угорську економіку".

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Орбан запустив технологію зі зриву членства України в ЄС / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Коротко:

Угорців закликають узяти участь у голосуванні в поштовому форматі

Бюлетені для опитування будуть розіслані виборцям поштою до кінця травня

Угорська влада почала розсилку бюлетенів для "національної консультації" з питання майбутнього членства України в ЄС. При цьому влада вмовляє населення висловитися проти вступу Києва до союзу. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на лист інформаційного центру уряду Угорщини, який потрапив до рук журналістів.

Так, у листі уряд Віктора Орбана намагається залякувати населення тим, що членство України в ЄС нібито завдасть величезної шкоди самій Угорщині.

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"Це коштуватиме кожній угорській сім'ї сотні тисяч форинтів (сотні доларів - ред.) на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці", - йдеться в документі.

Офіційний Будапешт запевняє своїх громадян у тому, що приєднання України до ЄС нібито "зруйнує угорську економіку".

"Ми, угорці, не можемо змиритися з тим, що таке важливе питання вирішується у нас на очах", - ідеться в листі.

Угорців закликають узяти участь у голосуванні, яке пройде в поштовому форматі, і ухвалити "відповідальне рішення". Бюлетені для опитування будуть розіслані виборцям поштою до кінця травня. Відповівши на запитання в бюлетенях, виборці повинні будуть відправити їх назад поштою.

В уряді Орбана запевняють, що будь-який результат такого голосування вважатимуть обов'язковими для себе.

Слід зазначити, що результати такого псевдореферендуму можуть стати формальною підставою для Орбана накласти вето на членство України в ЄС, коли Київ уже формально розпочне процес вступу.

Взаємини України та Угорщини - головне:

Раніше повідомлялося про те, що Угорщина виступає проти військових місій в Україні. Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України, сказав Петер Сійярто.

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

Напередодні повідомлялося, що, за словами Віктора Орбана, в Угорщини були всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. З цієї ж причини прем'єру Угорщини доводиться називати РФ агресором.

У Міністерстві закордонних справ прокоментували позицію офіційного Будапешта щодо перспектив європейської інтеграції України. Спікер МЗС Георгій Тихий, невирішені проблемні питання між Будапештом і Києвом не можуть бути причиною для затягування вступу України до Євросоюзу.

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Хто такий Віктор Орбан? Віктор Орбан (угор. Orbán Viktor; нар.31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) - угорський проросійський (в основному) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини в 1998-2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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