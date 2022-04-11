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Друзі коханки Путіна просять допомогти зупинити війну: як Кабаєва може вплинути на диктатора

11 квітня 2022, 18:45

Як пишуть ЗМІ, у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.

Путін, Кабаєва
Путін і Кабаєва / Reuters, kabaeva-alina.ru

Друзі коханки президента Росії Володимира Путіна Аліни Кабаєвої просять її поїхати в Москву і зустрітися з диктатором, щоб умовити його припинити війну в Україні.

Як пише видання Page Six, прохання, що називається, з "області фантастики", але Кабаєва може вплинути на Путіна.

"Подруги і друзі Аліни благають її прилетіти до Путіна і переконати його припинити війну", - каже джерело виданню.

При цьому Кабаєва не знає, як потрапити до Путіна на даний час.

"Він нікого не слухає, але, можливо, послухає її. Путін оточений охороною, Аліна каже, що не знає, чи зможе дістатися до нього і знову повернутися до дітей", - пише видання.

Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна

Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.

Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.

Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики - персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.

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Ранише видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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Володимир Путін Аліна Кабаєва
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