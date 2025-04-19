Чи буде рости євро після Великодня: українцям сказали, до якого курсу готуватись

Банкір наголосив, що американський долар досі втрачає позиції.

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Курс євро в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні не очікується суттєвих змін курсів валют

Ймовірно, після Великодня курс євро не перевищить позначку 48 гривень

Ситуація залежатиме від стратегії регулятора

Після Великодня на валютному ринку не очікується суттєвих змін щодо курсів. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі 24 Каналу.

За його словами, євро не перевищить позначку 48 гривень на готівковому ринку. Однак, наразі позиція долара на світових ринках втрачається.

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"Вплив на пару євро – долар буде у першу чергу залежати від рішень США. Їх наразі важко прогнозувати, бо американський долар досі втрачає позиції", - сказав банкір.

Лєсовий також додав, що на валютний ринок в Україні впливатиме посівна та сфера будівництва. А якщо економічні процеси будуть жвавими, це впливатиме на рівень ВВП країни.

"Хочу окремо зауважити, що після американського митного "кардіонавантаження", міжнародні курси долара трохи послабшали та очікують на подальші дії світових керманичів. Але повторюся: ситуація на українському валютному ринку залежатиме перш за все від стратегії регулятора", - підсумував він.

Курс валют - останні новини України

Як повідомляв Главред, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що на валютному ринку України за останні місяці суттєво змінилася ситуація. У квітні українці вже більше продають долари.

Аналітики інвесткомпанії ICU повідомили, що курс євро надалі залежатиме від ситуації на міжнародних ринках.

Водночас, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов заявив, що на курс долара в Україні найбільше впливають не нові мита Дональда Трампа, а насамперед військова ситуація. Водночас, ключову роль у стабільності гривні відіграє Національний банк України.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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