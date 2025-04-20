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"Путін наказав зменшити кількість ударів": Зеленський сказав, де не діє перемир'я

Ангеліна Підвисоцька
20 квітня 2025, 00:33оновлено 20 квітня, 01:07
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Президент України Володимир Зеленський розповів, як змінилася ситуація після оголошення Путіним перемир'я.
Зеленський, ЗСУ
Де не діє путінське перемир'я / Колаж: Главред, фото: ОП, 4 окрема танкова бригада

Що відомо:

  • РФ оголосила великоднє перемир'я
  • Перемир'я не діє в Курській та Бєлгородській області

Російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я. Головком Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про те, що насправді відбувається на фронті.

Виявилося, що перемир'я не діє на території Курської та Бєлгородської областей. Там тривають бойові дії та ворожі удари.

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На частині напрямків працює ворожа артилерія та застосовуються ворожі дрони. Однак на іншій частині напрямків стало трохи тихіше.

"Наші дії є і будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної і безумовної тиші - на столі, відповідь мають дати в Москві. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатися до миру, але потрібна відповідна готовність Росії", - заявив Зеленський.

Нова доповідь Сирського була запланована на 00:00.

"Найголовніше - зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій і вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування - в Росії", - сказав Зеленський.

Великоднє перемир'я - всі новини

Російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я. Воно триватиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Путін обіцяв, що в цей час будуть припинені всі бойові дії з боку російської армії.

Водночас він натякнув на те, що перемир'я буде зірвано, якщо його "порушить Україна".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на путінське "перемир'я". Він назвав це грою з життями людей. Президент зазначив, що перед початком перемир'я по Україні поширювалася повітряна тривога.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко розповів, який вигляд має путінське "перемир'я". Виявилося, що на фронті не було зафіксовано припинення бойових дій.

Пізніше Володимир Зеленський заслухав доповідь Олександра Сирського і прямо сказав, чи припинилися бої на фронті. Він зазначив, що на деяких ділянках фронту тривають російські штурми та обстріли артилерією. Він також заявив про готовність продовжити перемир'я і після Великодня.

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