Як Росія може стати гарантом безпеки України: роз'яснення дипломата

Чалий описав, як Росія може стати гарантом безпеки України

Член української делегації на переговорах з РФ Олександр Чалий спробував роз'яснити необхідність надання Росії статусу гаранта безпеки України.

"Ми шукаємо таку форму, щоб ми реалізували мрію - мати гарантії, які мають країни НАТО, але ці гарантії були б отримані через домовленість по лінії НАТО-Україна-РФ", - заявив Чалий під час телемарафону UAразом.

За словами дипломата, Україна прагне отримати гарантії в юридичній формі, які будуть обов'язкові до виконання всіма гарантами безпеки. Чалий заявив про пошук Україною можливості вступу до НАТО без фактичного приєднання.

Член української делегації впевнений, що гарантами безпеки України повинні стати всі 5 держав, що входять до Радбезу ООН. У тому числі і Росія.

Окупанти насильно вивозять людей з Маріуполя

Орієнтовно 30 тисяч маріупольців окупанти насильно вивезли до Росії.

Досі в облозі без будь-яких засобів до виживання залишаються 170 тисяч осіб.

"Скільки насправді людей в місті вбила Росія, зараз підрахувати неможливо. Адже тривають запеклі бої", - сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.