Україна не погодила "90% підтримки" плану США: що кажуть у Міноборони

Раніше New York Post написало, що Київ на "90%" підтримує план, представлений держсекретарем США Марко Рубіо у Франції.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-ne-soglasovala-90-podderzhki-plana-ssha-chto-govoryat-v-minoborony-10657487.html Посилання скопійоване

Україна не погодила "90% підтримки" плану США / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Міноборони України заявило, що воно "не ухвалює політичних рішень"

Україна продовжує діалог з американськими партнерами

Міністерство оборони України відповіло на публікацію New York Post, у якій стверджується, що українська сторона нібито готова підтримати план США на 90%. Про це повідомляє Sky News.

Раніше сьогодні New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації американського президента Дональда Трампа написало, що міністр оборони України нібито повідомив представникам США, що Київ на "90%" підтримує план, представлений держсекретарем США Марко Рубіо у Франції.

відео дня

Але в заяві Sky News Міноборони України заявило, що воно "не ухвалює політичних рішень" і тому не могло робити жодних "оцінок у відсотках".

"У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, а Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі. У цих умовах незрозуміло, як хтось міг обговорювати або вимірювати у "відсотках" прогрес будь-якого діалогу", - заявили в міністерстві.

Міноборони пояснило, що ключове питання України полягає в тому, як забезпечити роботу пропозиції про припинення вогню і надійний моніторинг.

"Ми продовжуємо конструктивний діалог із нашими американськими партнерами і повністю прихильні до припинення цієї війни", - додали в міністерстві.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Україну в питанні припинення війни, однак не говорить про посилення тиску на країну-агресора Росію.

Представники США на зустрічі в Парижі заявили, що вони хочуть досягти повного припинення вогню у війні України з Росією протягом найближчих кількох тижнів.

Водночас представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія вважає нереалістичним припинення вогню в Україні. Цьому нібито перешкоджає порушення Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред