"Це зупинило б війну за місяць-два": економіст назвав "важіль", який змусить Путіна дати задній хід

Економіст назвав "важіль", який змусив би Путіна зупинити війну/ Reuters

Зупинити війну Росії проти України може "справжнє ембарго" на російські енергоносії з боку західних країн.

Цей економічний інструмент насправді може бути дуже дієвим. Про це заявив економіст, старший науковий співробітник Центру безпекової політики у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов, пише BBC News – Україна.

За його словами, запровадження реального ембарго на експорт нафти і газуз РФ могло б так натиснути на Путіна, що той зупинив би війну за місяць або два.

"Якщо західні країни спробують запровадити реальне ембарго на експорт нафти і газу з Росії... Я б побився об заклад, що упродовж місяця-двох російські воєнні дії в Україні, ймовірно, будуть припинені. Це один із дуже ефективних інструментів, який досі мають західні країни", – наголосив Ілларіонов.

Він додав, що Росія зараз не сприймає серйозно слова західних держав про те, що вони можуть скоротити споживання російських енергоносіїв.

читайте також29,25 грн: у Нацбанку заморозили курс гривні до долара до кінця війниКрім цього, Путін був готовий до "економічних ударів", які могло принести вторгнення РФ в Україну. Проте реакція на них показує пріоритети російського диктатора. Його територіальні та імперські амбіції зараз для нього важливіші за все – навіть за фінансове становище держави і рівень життя росіян, каже Ілларіонов.

Накласти ембарго на російські енергоносії важливо тому, що навіть попри масштабні санкції проти РФ через розв’язану нею війну проти України європейські держави досі купують в Росії нафту і газ. Цифру доходів РФ від Євросоюзу, які країна-агресорка має завдяки таким "економічним стосункам", назвав раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. За його словами, країни ЄС щодня платять Путіну 1 мільярд євро за енергію, яку їм постачає Росія.

Яким чином Європа "фінансує російське вторгнення"

Раніше експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі пояснив, як Європа фінансує звірства російської армії в Україні.

Він наголосив, що країни ЄС отримують дешеві енергоресурси з Росії. Відмовившись від них, вони втратять прибутки, тарифи для населення – зростуть, а любов електорату до політиків – впаде. Тому поки крилаті ракети не летять на територію Євросоюзу, європейці не готові відмовитися від ситого і теплого комфорту.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, що буде, коли світ "втомиться" від війни в Україні. За словами ексзаступника міністра з питань ТОТ і ВПО, ексочільника Луганської ВЦА Георгія Туки, інші держави з часом втомляться від жахливих кадрів з України, так само, як свого часу втомилися від війни у Сирії.

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