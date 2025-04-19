"Гра з життями людей": Зеленський відреагував на путінське "перемир'я"

Президент наголосив на тому, що перед початком перемир'я Україною ширилась повітряна тривога.

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Зеленський відреагував на путінське перемир'я / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ОП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на великоднє перемир'я, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін. Він вважає це звичайною грою Кремля з життями людей. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Президент наголосив на тому, що прямо перед анонсованим Путіним перемир'ям Україною ширилась повітряна тривога.

"А щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. "Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", - написав Зеленський.

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Він додав, що українські захисники продовжують активні бойові дії у Курській області та зберігають позиції. На території Бєлгородської області українські військові просунулись та збільшили зону контролю.

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