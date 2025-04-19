Передати Львів і Івано-Франківськ китайцям: в РФ озвучили божевільний план

У Росії розмріялися, що Львів може стати "чудовим китайським містом", а на землі Івано-Франківська замість русинів мають бути китайці.

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В Путіна озвучили дивну ідею про Львів та китайців / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що сказав Соловйов:

Західні регіони України, зокрема Львів та Івано-Франківськ, можуть дістатись Китаю

Росія має захопити більшу частину України, а Львів та Івано-Франківськ передати Пекіну

Один із головних рупорів російської пропаганди Володимир Соловйов знову "відзначився" черговою абсурдною заявою у своїй авторській передачі. Цього разу він вирішив, що західні регіони України можуть дістатись… Китаю.

В ефірі, уривок якого розлетівся мережею, Соловйов висловив фантазію, нібито Росія має загарбати більшу частину території України, а Львів та Івано-Франківськ — передати Пекіну.

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"Свою частину (України – ред) ми забираємо. А Львів — чудове китайське місто. Ні? Не подобається Львів китайський? А мені дуже подобається. До речі, Івано-Франківськ... Русинів геть, а на їхній землі китайці", — заявив Соловйов.

Соловйов зробив дивну заяву про Львів / фото: тг-канал Главред

Його заяву в студії зустріли з помітним подивом — навіть серед постійних гостей пропагандистського шоу не знайшлося однодумців для такої "геополітичної ініціативи".

Володимир Соловйов - останні новини та заяви

Як раніше повідомляв Главред, пропагандист Соловйов істерикою відреагував на удари ЗСУ зброєю США по Росії. Також він почав лякати аудиторію росіян ядерним ударом України.

Окрім цього, пропагандист Соловйов "бомбанув" проти Кремля та захотів відправити Путіна у відставку. Таке рішення він вважає одним із можливих заходів для розв'язання проблем на фронті.

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Хто такий Володимир Соловйов Володимир Соловйов - російський пропагандист і рупор Кремля. Відомий своїми антиукраїнськими висловами та проросійською пропагандою, задовго до окупації Криму Росією погрожував окупацією та вербалізовував наміри РФ щодо окупації. У серпні 2014 включений Україною до списку санкцій за позицію щодо війни на сході України та анексії Криму Росією. Занесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Підтримує путінський режим та війну Росії проти України, пише Вікіпедія.

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