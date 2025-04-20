"Мам, я все витримав, я протримався": неймовірно чутливі кадри з обміну полоненими

Україна повернула з російського полону 277 захисників.

https://glavred.net/ukraine/mam-ya-vse-vyderzhal-ya-proderzhalsya-neveroyatno-chuvstvitelnye-kadry-s-obmena-plennymi-10657544.html Посилання скопійоване

Обмін полоненими 19 квітня / Колаж: Главред, фото: Держприкордонслужба, Дмитро Лубінець, МВС України

Що відомо:

Україна повернула з російського полону 277 захисників

Українські захисники вперше подзвонили своїм рідним

19 квітня в Україну з російського полону повернулися 277 захисників. Вони вперше за довгий час стали на рідну землю. Багато Героїв не могли стримати сліз. Вони були такі щасливі, що всі гуртом обіймались та вітали одне одного. Чутливі відео з першими хвилинами після повернення українських захисників додому розлетілися в Мережі.

Наші захисники загорнулися в українські прапори та гордо кричали "Слава Україні!".

відео дня

Дивіться відео з поверненням українських захисників з російського полону:

Україна повернула з російського полону 277 захисників / фото: скріншот

Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що більшість звільнених із полону - молоді хлопці, які народилися після 2000 року.

"Багато хто пробув у полоні довгі три роки. Продовжуємо боротьбу за кожного українця у неволі", - написав він.

Дивіться відео з поверненням українських захисників з російського полону:

Україна повернула з російського полону 277 захисників / фото: скріншот

Він додав, що мама військового, якого у цей день повернули з полону, зробила для всіх захисників символічні пакуночки. При цьому для жінки стало сюрпризом, що в одному з цих автобусів буде її рідний син. У цих пакуночках були ікони, власноруч сплетені браслети, шоколадна цукерка та записка: "Ми вас дуже чекали".

Вже на рідній землі наші захисники змогли вперше подзвонити своїм рідним та сказати ці найважливіші слова: "Мене обміняли, я вдома". Один з військовослужбовців, який був у російському полону цілих три роки, не зміг стримати своїх емоцій, подзвонивши матусі.

"Мамулю, я тебе так люблю, я так скучив, я тобі передати не можу. Я три роки сидів, мам, я все витримав, я протримався. Мамулю, я скоро приїду, все буде добре. Будь ласка, дочекайтеся мене", – сказав український захисник.

Дивіться відео з поверненням українських захисників з російського полону:

Військовий вперше подзвонив мамі після полону / фото: скріншот

Обмін полоненими - головні новини

Як повідомляв Главред, 18 березня російський диктатор Володимир Путін після розмови з американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Росія і Україна проведуть обмін полоненими.

"Путін поінформував, що 19 березня між російською та українською сторонами відбудеться обмін полоненими - 175 на 175 осіб", - сказано в заяві Кремля.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про обмін полоненими з РФ. Він заявив, що знав про підготовку до цього обміну.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред