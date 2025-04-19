Відома українська актриса розлучається з чоловіком-військовим

Наталка Денисенко подала на розлучення зі своїм чоловіком - уже скоро відбудеться суд.

https://glavred.net/starnews/izvestnaya-ukrainskaya-aktrisa-razvoditsya-s-muzhem-voennym-10657529.html Посилання скопійоване

Наталка Денисенко подала на розлучення / Колаж Главред, фото Instagram/natalka_denisenko, Facebook/Лора Созаєва

Коротко:

Хто перший подав на розлучення

Що кажуть самі "герої"

Українська популярна актриса Наталка Денисенко повідомила про те, що розлучається зі своїм чоловіком-військовим.

відео дня

Як пише ТСН, про те, що пара прийняла рішення розлучається, стало відомо з реєстру розгляду судових справ. Позивачем виступила сама актриса - Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко зайнята новими проектами / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Виявилося, що актриса подала до суду на розірвання шлюбу ще 31 січня. Відповідно, позивачем виступає Андрій Фединчик. Справу про розлучення подружжя буде розглянуто в суді вже 8 травня.

Наталка Денисенко шикарна в новій фотосесії / Фото Instagram/natalka_denisenko

Поки офіційних коментарів ні від актриси, ні від її чоловіка не було. Найімовірніше, це поки що питання часу.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, акторка Наталка Денисенко прокоментувала скандал навколо Остапчука, Буше і Позитива. Вона дуже незадоволена, що суспільство нав'язує жінкам свої стандарти краси.

А також раніше Наталка Денисенко повернулася з відпочинку в Туреччині додому, де на неї чекав неприємний сюрприз. На жаль, для артистки відпустка обернулася неприємностями на шкірі, Наталка показала чесне фото без макіяжу і фільтрів.

Вас також може зацікавити:

Хто така Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред