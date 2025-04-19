Відома українська актриса розлучається з чоловіком-військовим

Коротко:
- Хто перший подав на розлучення
- Що кажуть самі "герої"
Українська популярна актриса Наталка Денисенко повідомила про те, що розлучається зі своїм чоловіком-військовим.
Як пише ТСН, про те, що пара прийняла рішення розлучається, стало відомо з реєстру розгляду судових справ. Позивачем виступила сама актриса - Наталка Денисенко.
Виявилося, що актриса подала до суду на розірвання шлюбу ще 31 січня. Відповідно, позивачем виступає Андрій Фединчик. Справу про розлучення подружжя буде розглянуто в суді вже 8 травня.
Поки офіційних коментарів ні від актриси, ні від її чоловіка не було. Найімовірніше, це поки що питання часу.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, акторка Наталка Денисенко прокоментувала скандал навколо Остапчука, Буше і Позитива. Вона дуже незадоволена, що суспільство нав'язує жінкам свої стандарти краси.
А також раніше Наталка Денисенко повернулася з відпочинку в Туреччині додому, де на неї чекав неприємний сюрприз. На жаль, для артистки відпустка обернулася неприємностями на шкірі, Наталка показала чесне фото без макіяжу і фільтрів.
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Хто така Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
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