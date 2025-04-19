"Прийми і живи": Симоньян у Корчевникова ридала і прощалася з Кеосаяном

Коротко:
- Про що повідомила Симоньян
- Чому її звернення звучить як прощання
Путіністка й українофобка Симоньян, у якої в комі лежить її такий самий чоловік-путініст, російський режисер Тигран Кеосаян, прийшла на шоу до хворого й неадекватного путініста Бориса Корчевникова.
Зокрема, пропагандистка прийшла в студію і почала ридати. Вона щиро не розуміє, "за що їй таке випробування".
"Я була найщасливішою жінкою на землі. Нічого, крім "красуня моя", я ніколи не чула від свого чоловіка. Ми не розлучалися взагалі. Я кілька разів лежала на збереженні з дітьми, і він лежав зі мною в пологовому будинку", - нарікає пропагандистка, яку цитує пропагандистський Стархіт.
Симоньян, яка є однією з головних винуватиць війни в Україні і на якій лежить відповідальність за тисячі життів мирних українців, щиро не розуміє, чому захворів її чоловік.
"Коли все це сталося, я не була поруч із ним вряди-годи. Коли йому було 43 роки, йому давали лікарі 3 роки життя. Зараз йому 59. Люди завжди ставлять собі запитання: "Чому саме зі мною?" А з ким? Тепер ось так: прийми і живи".
Остання фраза путіністки виглядає як прощання з режисером, у якого поки не спостерігається позитивної динаміки і який, як і раніше, перебуває в комі.
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Як раніше писав Главред, Кеосаян потрапив до лікарні наприкінці грудня. Його стан лікарі оцінюють як вкрай важкий. "Раніше - у 2008 і 2010 роках - у Кеосаяна було два інфаркти", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Главред писав про те, що його дружина і оскаженіла пропагандистка Маргарита Симоньян закликала молиться за свого чоловіка-путініста, з яким вони разом закликали вбивати мирних українців, захоплювати суверенні території і продовжувати війну.
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Симоньян, Путін і "людожери": контекст
20 грудня російська пропагандистка і головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян під час церемонії нагородження перед телекамерами подякувала лідеру нацистської Росії Володимиру Путіну за всі розв'язані Росією в останні десятиліття війни. Одну з головних російських пропагандисток Володимир Путін нагородив орденом.
"Багато років працюю під вашим керівництвом і завжди хотіла сказати. Мені здається, зараз найкращий момент. Спасибі вам за те, що ви мочите людожерів", - сказала Симоньян із трибуни.
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